Lutador morre após ser baleado em SG; família acusa a PM

Um lutador de artes marciais de 19 anos morreu, na noite dessa terça-feira (28), após ser baleado em um bar na comunidade da Jaqueira, em São Gonçalo. A família do jovem acusa a Polícia Militar de ter atirado contra o rapaz.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, Vitor Reis de Amorim estava em um bar com amigos quando começou um confronto. Ele teria corrido para se abrigar, mas acabou sendo baleado. PMs o socorreram ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG).

Contudo, o rapaz acabou chegando já sem vida à unidade de saúde. De acordo com relatos de familiares, Vitor atuava como lutador de muay thai e boxe e competia em torneios, Tinha o objetivo de ser contratado pelo UFC, maior competição de MMA do planeta.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o confronto na localidade, mas não esclareceu se Vitor estava envolvido. A corporação ainda não se pronunciou sobre as acusações feitas pelos familiares. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta terça-feira (28/12), equipe do 7º BPM (São Gonçalo) em patrulhamento pela Rua Mendes Ribeiro, no bairro Patronato, relatou ter sido atacada a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto. Um indivíduo ficou ferido e foi socorrido ao Pronto Socorro de São Gonçalo, porém não resistiu. Uma pistola, munições e um rádio comunicador foram apreendidos no local da ocorrência. Os demais envolvidos fugiram. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP”.