Luta pelo Clube Tamoio deve parar na Justiça

Projeto de Lei não vai a votação devido emenda

Mesmo com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Cultura, Esporte e lazer, Assuntos municipais e Desenvolvimento Regional, o Projeto de Lei 5064/2021 da deputada estadual Zeidan pedindo o tombamento do Tamoio Futebol Clube não pode ser votado na sessão extraordinária desta quinta-feira (24) na ALERJ porque o deputado Jalmir Junior (PRTB) apresentou emenda supressiva ao parágrafo primeiro, justamente o que pede o tombamento do clube.

“Essa emenda supressiva é descabida,pois ela acaba com a possibilidade de tombamento do Tamoio. Estamos avaliando todas as possibilidades e tive apoio dos deputados para que a gente tenha a aprovação do projeto de lei tornando o clube tomando pelo patrimônio estadual. Infelizmente um deputado apresentou a emenda com objetivo de pôr fim ao projeto. Mas a gente não vai desistir. São Gonçalo carece de tantos espaços de lazer, esporte e cultura. Já vimos outras áreas se degradarem ou servirem à especulação imobiliária e não podemos nos calar”, afirmou indignada a deputada estadual Zeidan.

O imbróglio envolvendo o Tamoio Futebol Clube parece estar longe do fim. Em outubro do ano passado, o clube foi leiloado para garantir o pagamento de uma dívida trabalhista. Nesta semana os vereadores de São Gonçalo votaram pelo destombamento do tradicional clube gonçalense, a expectativa era que o Projeto de Lei da deputada estadual Zeidan (PT) fosse aprovado pra manter o patrimônio social e cultural do espaço.

A deputada estuda a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para impedir que o clube seja demolido, caso o prefeito de São Gonçalo sancione a lei aprovada ontem na Câmara para o destombamento no âmbito municipal.

De acordo com a deputada Zeidan, o objetivo é preservar o patrimônio social e cultural. O clube Tamoio, como muitos conhecem, foi muito tradicional ao abrir os carnavais do estado do Rio de Janeiro com concursos e desfiles de fantasias luxuosas nas décadas de 60, 70 e 80.

“Pretendemos com essa Lei, aprovar o tombamento estadual e permitir a reparação de um erro cometido na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Garantir o tombamento por interesse social, histórico e cultural, visando ainda a preservação o acervo histórico e cultural do imóvel e todo o seu mobiliário, adornos e equipamentos”, afirmou Zeidan.

Em 2017, ano do centenário do clube, foi aprovado o seu tombamento municipal, o que lhe garantiu o selo de patrimônio público e cultural do município de São Gonçalo. “Infelizmente isso foi desfeito em sessão da Câmara Municipal, em total arbitrariedade com a história e a necessidade de preservação da memória de um povo”, afirmou Zeidan.

Procurado pela equipe de reportagem para comentar o motivo da emenda, o deputado Jalmir Junior não respondeu as ligações e mensagens enviada.