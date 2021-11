Luta das mulheres negras é tema de espetáculo infantil no Teatro Popular

Como parte das comemorações pelo aniversário de Niterói, o Teatro Popular Oscar Niemeyer apresenta neste domingo (21), às 16h, o espetáculo infantil “Mjiba – A Boneca Guerreira”, criado pela Cia. Trupe Liuds em homenagem às lutas das mulheres negras.



O espetáculo, já apresentado no Festival Internacional de Teatro de Inverno em Maputo, Moçambique, traz discussões importantes e atuais de maneira lúdica e irreverente. Narra a história de dois palhaços carteiros que, ao se depararem com uma encomenda sem remetente, encontram algo totalmente inesperado dentro da caixa. A partir dessa descoberta, apresentam e discutem os problemas enfrentados pelas mulheres negras na sociedade.



Com sede na Comunidade Cultural Quilombaque, na periferia da cidade de São Paulo, onde atua desde 2006, a Cia. Trupe Liuds pesquisa a linguagem do palhaço e da comicidade negra, mesclando cenas do circo tradicional e contemporâneo, modalidades circenses e cultura popular. Seu trabalho propõe diálogos, reflexões e questionamentos sobre a cultura negra e a sociedade brasileira, recriando a realidade cotidiana e despertando o imaginário das pessoas.



“Mjiba – A Boneca Guerreira” tem duração de 50 minutos e classificação etária livre. O ingresso será 1 kg de alimento não perecível, material de limpeza ou de higiene pessoal. Só poderão entrar pessoas que comprovem estar em dia com a vacinação contra a Covid-19.