Lupi e Ciro Gomes visitam Niterói nessa segunda-feira (12)

A Câmara Municipal de Niterói vai receber duas visitas nessa segunda-feira (12): o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi e o pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes, e ambos vão ser homenageados.

Lupi receberá o título de cidadão niteroiense e Ciro receberá a medalha José Clemente Pereira, que segundo a Câmara dos Vereadores de Niterói, é conferida a cidadãos que, por suas atividades nos diversos ramos do conhecimento humano, tenham participado, direta ou indiretamente, do engrandecimento sociocultural e do continuado progresso da Cidade de Niterói.





O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) e o atual prefeito Axel Grael (PDT), vão participar da homenagem. A Sessão Solene será transmitida ao vivo, às 19h, na página da Câmara Municipal de Niterói no Facebook.