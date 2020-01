Lupi: “Axel será o prefeito da Niterói do século XXI”

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, chega nesta quarta-feira (29) a Niterói para participar do ato de filiação do secretário de Planejamento da cidade e pré-candidato à Prefeitura, Axel Grael. De acordo com o secretário da sigla em Niterói, Miguel Vitoriano, antes da realização da nova filiação, Carlos Lupi palestrará acerca da conjuntura política. Ele fará uma abordagem sobre as crises econômica, política e institucional.

“O presidente tem uma excelente formação intelectual, experiência administrativa e política”, comentou o dirigente, informando que o político é um dos fundadores do partido, destacando ainda que “a estimativa de público hoje na sede do PDT é de casa cheia”, disse Vitoriano.

Pelas redes sociais o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, convidou a militância do PDT para a plenária de filiação do ambientalista.

“É nesta quarta-feira, (hoje), às 18 horas, com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi”, disse o prefeito, que preside o diretório municipal do partido em Niterói.

E foi usando uma frase do prefeito que Lupi se referiu a filiação de Axel:

“Será o prefeito da Niterói do século XXI”, disse.

Segundo ele, o prefeito Rodrigo Neves é um articulador político muito inteligente.

“Não foi à toa que o Rodrigo foi avaliado como o melhor prefeito. No fim do ano passado Niterói apareceu em primeiro lugar no ranking das cidades fluminenses com melhor administração em 2018 e ocupa o status de único município do estado com gestão de excelência, conforme o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), medido pela Federação das Indústrias do Estado (Firjan)”, destacou Lupi.

Sobre o nome de Axel, Lupi disse que não tem vícios, maculas e contradições.

“É um gestor experiente e técnico que vai dar continuidade na sucessão por ter participado e planejado da estrutura do governo municipal. Ele conhece a fundo os problemas da cidade e estou feliz com essa chapa com o Bagueira que, com muito trabalho na campanha, vai garantir a nossa vitória nas eleições”, afirmou o presidente.

Procurado, Axel disse que não vê a hora de assinar a filiação.

“É um partido que me sinto em casa e já sou identificado, pois já trabalhei durante quatro anos da gestão de Brizola e foi minha primeira experiência na área pública, quando tive a oportunidade de trabalhar próximo de Darcy Ribeiro. Foram grandes nomes e pensadores nacionais que aprendi a admirar através do meu pai”, concluiu o pré-candidato.

Axel é secretário de Planejamento da atual gestão municipal e, no governo anterior de Rodrigo, exerceu o mandato de vice-prefeito. A solenidade de filiação de Axel Grael será na sede da legenda, na Rua Visconde de Itaboraí, 415, no Centro de Niterói.