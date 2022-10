Lula vence em Niterói

O candidato à Presidêncua Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado na cidade de Niterói. Com 100% das urnas apuradas, ele superou Jair Bolsonaro (PL). Segundo os dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista teve 51,21% (162.882 votos) dos votos válidos contra 48,79% (155.186 votos) do atual presidente.

Veja como votou Niterói nas eleições de 1998 ao primeiro turno de 2022. Os dados de 1994 e 1989 não estavam disponíveis nas bases de dados do TSE:

1998 (1º turno)

Na ocasião, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi reeleito em primeiro turno. No entanto, em Niterói, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado.

Lula – 125.547 votos – 46,6%

FHC – 93.723 – 34,8%

2002 (2º turno)

No pleito de 2002, Lula foi eleito em segundo turno. Na cidade de Niterói, o petista obteve mais de 80% dos votos, com larga vantagem sobre José Serra (PSDB).

Lula – 244.972 votos – 80,4%

Serra – 59.451 votos – 19,5%

2006 (2º turno)

Em 2006, Lula também saiu vitorioso no segundo turno. Contudo, sua votação na cidade reduziu em relação a 2002. O concorrente, na ocasião, foi seu atual vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSDB).

Lula – 159.007 votos – 60,9%

Alckmin – 102.027 votos – 39%

2010 (2º turno)

A disputa em 2010 foi apertada na cidade, com Dilma Rousseff (PT) levando vantagem sobre Serra, que tentava novamente chegar ao Palácio do Planalto.

Dilma – 140.931 votos – 52,6%

Serra – 126.789 votos – 47,3%

2014 (2º turno)

No ano de 2014, Dilma foi reeleita presidente, mas, em Niterói, Aécio Neves (PSDB) quebrou a hegemonia do PT. O ex-governador de Minas Gerais foi o mais votado na cidade.

Aécio – 148.682 votos – 54,9%

Dilma – 122.075 votos – 45%

2018 (2º turno)

A onda bolsonarista impulsionada pela Operação Lava Jato impôs ao PT, em 2018, sua maior derrota na cidade desde a redemocratização. Jair Bolsonaro (PSL) teve grande vantagem sobre Fernando Haddad (PT)

Bolsonaro – 175.730 votos – 62,4%

Haddad – 105.606 votos – 37,5%

2022 (1º turno)

No primeiro turno das eleições de 2022, Lula desbancou a liderança de Bolsonaro. O petista assegurou sua vaga ao segundo turno com a maioria dos votos dos niteroienses.

Lula – 147.370 votos – 46,5%

Bolsonaro – 135.810 votos – 42,9%