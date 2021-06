Lula vai ao Rio tem encontro com deputados de outros partidos

Luis Inácio Lula da Silva (PT) esteve hoje no Rio de Janeiro e se encontrou com deputados de outros partidos. Entre os presentes estavam a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Alessandro Molon (PSB-RJ). Também estiveram presentes os deputados estaduais do RJ, Carlos Minc (PSB) e André Ceciliano (PT), que é presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Em uma postagem nas redes sociais, o ex-presidente definiu aos colegas políticos como “gente que luta todos os dias por um Brasil bem melhor”.

Lula deve cumprir agenda na cidade até sábado (12). Além dos deputados, o petista deve se encontrar, também, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que ontem fez elogios ao ex-presidente durante almoço com empresários.