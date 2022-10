Lula: serei o presidente de todos os brasileiros

Em primeiro pronunciamento, mandatário recém-eleito destaca que momento é de união do país

Por Saulo Andrade

“Um único país, um único povo: uma grande nação”. Foi com estas palavras que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resumiu o espírito da vitória de sua coligação, na noite de hoje (30), após oficializado o resultado da vitória eleitoral da chapa liderada pelo Partido dos Trabalhadores. Reunindo correligionários e imprensa, em São Paulo, para o primeiro pronunciamento à nação, ele destacou que, a partir de 1º de janeiro de 2023, vai governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras: “não apenas para aqueles que votaram em mim”.

“É a vitória de um imenso movimento democrático, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais e das ideologias, para que a democracia saísse vencedora”, disse, acrescentando que neste dia histórico a maioria do povo deixou claro que deseja mais e não menos democracia:

“Mais e não menos inclusão social e oportunidades para todos. Mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos igualdade, liberdade e fraternidade no nosso país”, sublinhou.

Para Lula, a população quer mais do que o direito sagrado de escolher quem vai governar a sua vida: quer participar ativamente das decisões do governo. Afinal, foi com a democracia – “no sentido mais amplo do termo” – que o povo escolheu ficar, nas urnas. “Foi com essa democracia, real e concreta, que assumimos o compromisso, durante toda nossa campanha”.

“O povo brasileiro demonstrou, hoje, que deseja mais do que o direito de apenas protestar porque está com fome; que não há emprego; que seu salário é insuficiente para viver com dignidade; que não tem acesso à saúde e à educação; que lhe falta um teto para viver e para criar seus filhos com segurança; que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, comer bem, morar bem; quer um emprego, um salário justo, reajustado sempre acima da inflação; quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa. Livros, em vez de armas; quer ir ao teatro, ao cinema e ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma”, enumerou.

Economia

Durante o pronunciamento, Lula destacou, também, que o seu modelo de crescimento econômico tem como meta repartir riquezas entre toda a população, “porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos”:

“A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio dos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 60% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micro e pequenos produtores, para que possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país”.

Violência contra as mulheres

Ressaltando, ainda, a necessidade de fortalecer a política de combate à violência contra as mulheres, o presidente eleito acrescentou que “é preciso ir além”, no sentido de garantir que elas ganhem os mesmos salários que os homens, no exercício da mesma função.

Racismo

Lula falou em enfrentamento “sem trégua” ao racismo, ao preconceito e à discriminação, para que brancos, negros e indígenas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Segundo o presidente, só assim, seremos capazes de construir um “país de todos”, igualitário, priorizando as pessoas que mais precisam. “Um Brasil com paz, democracia e oportunidades”.

Polarização

O presidente sublinhou que “não interessa a ninguém” viver numa família onde reina a discórdia. Lula disse que é hora de se reunir novamente as famílias e refazer os laços interrompidos com a propagação criminosa do ódio.

“A ninguém interessa viver num país dividido, em permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e união. Esse povo não quer mais brigar e está cansado de enxergar no outro um inimigo – e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam e nós escolhemos a vida”, frisou o petista.

Reconstrução nacional

Lula destacou que é preciso reconstruir o país, em todas as suas dimensões. Para ele, “o desafio é imenso”, neste sentido, seja na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, “no cuidado com os mais necessitados”.

“É preciso reconstruir a alma deste país. Recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde-amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde-amarelo e essa bandeira não pertencem a ninguém, a não ser ao povo brasileiro”, salientou o mandatário.

Fome

Para Lula, o compromisso mais urgente é acabar com a fome, “outra vez”. O presidente avalia que não se pode aceitar como normal que “milhões de homens, mulheres e crianças” do país não tenham o que comer ou vivam em insegurança alimentar.

“Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro em proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar, todos os dias. Este será, novamente, o compromisso número um do meu governo”.

Minha Casa Minha Vida

Afirmando não achar normal que famílias inteiras sejam obrigadas a viver nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência, Lula ressaltou que vai retomar o projeto Minha Casa Minha Vida, priorizando famílias de baixa renda.

“Vamos trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esses imensos fossos sem fundo. Esse muro de concreto de desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais, não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, reencontrar-se consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos reestabelecer o diálogo nesse país”.

Harmonia entre os poderes

Lula fez questão de frisar, também, que é preciso retomar o diálogo com os poderes legislativo e judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar ou cooptar; mas “buscando a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes”.

“A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela quem estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição; das forças armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém está acima dela”.

Conferências nacionais

O presidente quer retomar o diálogo entre o povo e o governo. Neste sentido, quer trazer de volta as conferências nacionais, para que os interessados “elejam suas prioridades e apresentem ao governo sugestões de políticas públicas para cada área”.

“Educação, saúde, segurança, direito da mulher, de igualdade racial, juventude, habitação, cultura e tantas outras. Vamos retomar o diálogo com os governadores e prefeitos, para definirmos, juntos, as obras prioritárias para cada população”.

Um governo de diálogo

Para o mais novo presidente eleito, não interessa o partido ao qual pertença o governador e o prefeito. Lula disse ter um compromisso, sempre com “a melhoria da vida da população, de cada estado e município”.

“Vamos também restabelecer o diálogo entre o governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada, com a volta do conselho de desenvolvimento econômico e social. As grandes decisões que impactam a vida de 215 milhões de brasileiros não serão tomadas em sigilo, na calada da noite; mas, sim, após um amplo diálogo com a sociedade”.

‘O mundo sente saudades do Brasil’

Nas palavras de Lula, o que ele mais ouve fora do país é que “o mundo sente saudades do Brasil”; de um país soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres.

“O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos, por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe; que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G-20, a Unasul, a Selac e os Brics. Hoje, estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta e é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea do mundo”.

Respeito aos contratos

Num claro recado ao mercado, o presidente eleito também fez questão de salientar que seu governo vai trazer de volta a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país, para que os investidores nacionais e estrangeiros “retomem a confiança no Brasil”.

“Para que deixem de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório, passando a ser nossos parceiros, na retomada do crescimento econômico, com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Queremos um comércio internacional mais justo. Retomar nossas parcerias com a União Europeia e os Estados Unidos, em novas bases. Não nos interessa acordos comerciais que condenem o nosso país a mero papel de exportador de commodities e de matéria prima. Vamos reindustrializar o Brasil; investir na economia verde digital; apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar, também, inteligência e conhecimento”.

Governança global

O presidente Lula lutará, novamente – segundo ele -, por uma nova governança global, com a inclusão de mais países ao conselho de segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) e pelo fim do direito a veto, que “prejudica o equilíbrio entre as nações”.

“Estamos prontos para nos engajar, outra vez, no combate à fome e à desigualdade no mundo. Nos esforços para a promoção da paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero”, frisou Lula, destacando ainda a retomada do monitoramento e da vigilância da região amazônica, combatendo atividades ilegais de garimpo, mineração, extração de madeira ou agrupação agropecuária “indevida”.