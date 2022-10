Lula se encontra com líderes católicos em SP

Ex-presidente reforçou tese de que o bolsonarismo não respeita a democracia

Acompanhado de Geraldo Alckmin (PSB) – candidato a vice – e Fernando Haddad (PT), que pleiteia o governo paulista, o ex-presidente e atual candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve, hoje (17), num encontro com líderes católicos, em São Paulo. O petista se reuniu com cerca de 200 religiosos, segundo informações da campanha.

No evento, Lula disse que padres e religiosos vêm sendo atacados no Brasil por estarem “falando de fome, pobreza e democracia”.

Confusão em Aparecida

Ao afirmar que o país precisa vencer “muitos dragões, como o do ódio, o da fome e o do desemprego”, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, foi atacado por bolsonaristas, no último dia 12, durante a homília da missa em homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, no Santuário Nacional de Aparecida.

O candidato do PT destacou que “uma direita raivosa”, que não conhece as palavras “democracia e respeito”, vem ganhando espaço no mundo.

No início do encontro, o padre da Diocese de Pouso Alegre (MG) e secretário-executivo do Cefep (Centro Nacional Fé e Política), Paulo Adolfo Simões, frisou que a eleição de Lula, no pleito de 30 de outubro, representa a “vitória da democracia, dos pobres” brasileiros.

“Aqui, somos muitos, mas também muitos padres e religiosas, de todo o Brasil, estão espalhados por aí e gostariam de estar aqui, hoje, e nós os representamos”, disse Simões, que é um dos representantes dos movimentos Padres da Caminhada e Padres Contra o Fascismo, que também estiveram com Lula, hoje.

Carta

Na semana passada os grupos divulgaram uma carta, assinada por mais de 400 lideranças católicas, condenando a presença de Jair Bolsonaro (PL), no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no último dia 12.

Ressaltando que o atual presidente “profana a fé no Deus da vida, fazendo uso dela para meros fins politiqueiros”, o documento ressalta que Bolsonaro “vilipendia o Evangelho de Jesus de Nazaré, que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância”.





Estratégia

O encontro com os católicos serviu para a campanha de Lula ampliar sua estratégia ante o público religioso. O objetivo é aumentar a vantagem junto ao eleitor católico e deter o avanço bolsonarista, no evangélico.