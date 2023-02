Lula quer Dilma no Banco dos Brics

Com viagem marcada para a China – prevista para março -, o presidente Lula quer resolver, o quanto antes, uma pendência relativamente urgente. É que a presidência do Banco do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul) – hoje ocupada pelo economista Marco Troyjo, indicado por Paulo Guedes, no governo Jair Bolsonaro – precisa, na avaliação do presidente, de uma substituta: no caso, a ex-presidente Dilma Roussef. A propósito, Lula já pretende chegar com Dilma, na comitiva que vai à China.

Eleito, em maio de 2020, para um mandato de cinco anos – terminaria em 2025 -, Troyjo chegou a conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o desejo do governo de que o titular do cargo renuncie.

Antes de ser indicado pelo governo anterior, Troyjo ocupava, à época, o cargo de secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Seguindo-se o rodízio acordado entre os países membros, o Brasil ficará à frente da presidência da instituição entre 2020 e 2025.

O banco

Criado em 2014, o Banco dos Brics passou a operar a partir de 2016, com capital para financiar projetos de infraestrutura sustentáveis econômica, social e ambientalmente.

Presidiário

Quando era comentarista da rádio Jovem Pan, em 2018, o economista chegou a chamar Lula de “presidiário”. A avaliação de dentro do governo é a de que a permanência de Troyjo como presidente do Banco dos Brics é insustentável.