Lula não terá vida fácil

Expectativa é grande, mas crise econômica e Congresso adverso são principais entraves, a partir de 2023

Por Saulo Andrade

O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está cercado de desafios. Em seu primeiro discurso, em São Paulo, logo após ser oficialmente declarado eleito, Lula destacou que o seu compromisso mais urgente é, novamente, acabar com a fome. Mas vale lembrar que, além de um Congresso majoritariamente composto por parlamentares alinhados a Jair Bolsonaro, uma possível ‘bomba’ fiscal aguarda Lula. Confira os principais desafios que aguardam a próxima administração federal, a partir de janeiro de 2023.

Combate à pobreza

Durante o segundo governo Lula, em 2010, o mandatário chegou a ser condecorado pela ONU (Organização das Nações Unidas), com o título de “Campeão Mundial na Luta Contra a Fome”. Citando programas como o Fome Zero, à ocasião, a diretora executiva do PMA (Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas), Josette Sheeram, ressaltou que a luta contra a fome pode impulsionar o crescimento econômico dos países – caso do Brasil, naqueles tempos.

Em 2011, no fim do segundo mandato, Lula recebeu, nos Estados Unidos, o prêmio mundial da alimentação – “World Food Prize”. Criado pelo cientista e prêmio Nobel da Paz de 1970, Norman E. Borlaug, a escolha se deveu ao fato de o ex-presidente ter antecipado as Metas do Milênio da ONU, ao garantir que 93% das crianças e 83% dos adultos fizessem três refeições ao dia, no país.

Em seu primeiro discurso, após a eleição de domingo último (30), Lula avaliou que não se pode aceitar como normal que “milhões de homens, mulheres e crianças” do país não tenham o que comer ou vivam em insegurança alimentar:

“Se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar, todos os dias. Este será, novamente, o compromisso número um do meu governo”.

De acordo com o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), o Brasil tem, atualmente, sob Bolsonaro, 49 milhões de habitantes – 23% da população – que afirmam estar sem renda para sobreviver, necessitando, assim, de programas como o Auxílio Brasil, que paga R$ 600 a famílias mais humildes do país.

Relações internacionais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden; da França, Emmanuel Macron; do Chile, Gabriel Boric; do Panamá, Nito Cortizo; da Venezuela, Nicolás Maduro; da Argentina, Alberto Fernández (foto abaixo); o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau; e o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, são apenas algumas das lideranças que parabenizaram Lula pela vitória do último domingo.

Isso se deve ao fato de que, diferentemente de Bolsonaro, que se isolou do mundo e preocupa a comunidade internacional – principalmente em relação à questão climática -, os governos de Lula foram conhecidos por priorizar uma relação institucional – multi ou bilaterais -, independentemente da afinidade ideológica com os chefes de Estado, mundo afora.

Durante o seu primeiro discurso, após confirmada a vitória, Lula ressaltou o desejo de retomar o trabalho de integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe; além de fortalecer o Mercosul e valorizar o G-20 (grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia); a Unasul (União de Nações Sul-Americanas), a Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul):

“O mundo sente saudades do Brasil, que apoiou o desenvolvimento dos países africanos, por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia”.

Economia

Calcanhar de aquiles de qualquer presidente da República que vá assumir em 2023, a economia será o foco principal de Lula. Dentre os principais desafios, a partir do ano que vem, estão a baixa produtividade e uma imensa bomba fiscal, legada pelo atual governo de Jair Bolsonaro, que baixou artificialmente preços como o da gasolina, por exemplo.

Analistas econômicos afirmam que, para além da ‘segurada’ artificial da inflação (cerca de 9%, no acumulado de 12 meses, até setembro último), o Brasil e o mundo ainda sofrem – e sofrerão – as consequências da alta de preços decorrentes da crise da pandemia de covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Estourado, em nome das benesses sociais – e “emergenciais” – do governo Bolsonaro, o teto de gastos, instituído por Michel Temer, precisará ser revisto, no sentido de que se façam cumprir as promessas de campanha petistas: a manutenção de programas como o Auxílio Brasil, em pelo menos R$ 600, o reajuste do salário mínimo, acima da inflação, e a isenção do Imposto de Renda para quem recebe a partir de R$ 5 mil – que também foi uma promessa de Bolsonaro, durante a campanha eleitoral.

Há ainda o temor de que o próximo governo seja obrigado a aumentar impostos, por conta da necessidade de se compensar o aumento de gastos da administração Bolsonaro, em 2022; da desaceleração da economia mundial e da baixa arrecadação.

No seu primeiro discurso como presidente eleito, Lula deixou claro o desejo de trazer de volta um mantra de três palavras – “credibilidade, previsibilidade e estabilidade” -, para que os investidores nacionais e estrangeiros “retomem a confiança no Brasil”.

“Vamos reindustrializar o Brasil; investir na economia verde digital; apoiar a criatividade dos nossos empresários e empreendedores. Queremos exportar, também, inteligência e conhecimento”.