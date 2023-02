LULA NÃO GANHOU O PODER, MAS UMA MISSÃO

Desmontado o esquema destrutivo imperante pela ação de milionários que se valeram de “Zé Manés” para tentarem perpetuar seus lucros fáceis e para tentarem implantar uma república dos bem favorecidos à sombra do Poder, a investidura do ex-sindicalista Lula representou a derrota da gentalha escondida na mordomia e que acreditava usar os homens de farda como seguranças de suas festas inspiradas em Sodoma e Gomorra.

Lula teve dificuldades para se afirmar como símbolo do desejo nacional por um governo diferente dos abusos praticados durante quatro anos. Venceu o “fenômeno bolsonarista”, tão bem sustentado, arquitetado no vão uso do lema ” Deus, Pátria e Família” e da degenerada utilização dos símbolos nacionais com bandeiras eleitorais, ou da exploração da miséria popular através de esmolas oficiais.

O seu opositor não teve a chance de usar a exploração do anticomunismo para derrotar o sindicalista de passado social e trabalhista, mas respeitador do capital nacional.

Deus não escreveu certo por linhas tortas. Deu a César o que é de César: permitiu a vitória de quem mais se aproximava dos Seus ensinamentos visando a igualdade de oportunidades para ricos e pobres, de forma que cada um cresça segundo seus dons e méritos, distantes da ganância e da exploração desumana.

Lula não teve uma vitória pessoal. Está subjugado à vontade Divina. Não poderá pecar, subindo no pedestal da glória temporária.

A POLÍTICA MUDOU

Os deputados e senadores eleitos em 2022 precisam entender que o Brasil mudou.

Já não terão cabos eleitorais bolsonaristas ou lulistas.

Precisam adquirir personalidade própria para voltarem à condição de representantes do povo e não apenas de submissos servidores do bolsonarismo ou do lulismo.

Os novos políticos terão de demonstrar capacidade e respeitabilidade pessoal formulando propostas em consonância com os desejos dos eleitores e não dos “caciques”.

Como começou

Acabou a era do comodismo da insana bipolarização iniciada com o Fla-Flu de 1954, superando até as divergências ideológicas dos tempos do nazismo, fascismo, comunismo, integralismo e dos grupamentos empresariais e grupamentos sindicalistas.

Em segundo plano, as teoricamente organizadas agremiações partidárias tornaram-se meras legendas oportunistas para abrigar candidaturas.

Lacerda, ex-comunista, abrigou-se na legenda da UDN do Brigadeiro Eduardo Gomes. Mais adiante, emerso do PRP, de Plínio Salgado, o cearense Raymundo Delmeriano Padilha também se abrigou na UDN. Os comunistas se abrigaram em vários partidos, desde o PL ao PSB. Criaram pequenas agremiações radicais, sem êxito eleitoral.

Lacerda e Lutero

Com o suicídio de Vargas, a direita se concentrou na UDN, onde Car.los Lacerda, opositor à campanha do”Petróleo é nosso” e do trabalhismo de Vargas se projetou nacionalmente como vítima do atentado na rua Toneleros quando teria recebido um tiro na perna e foi assassinado omajor Rubens Vaz.

Os getulistas atrairam até comunistas para escalar o time contrário, escalando o obscuro Lutero Vargas, como símbolo da nascente esquerda.

Os dois tiveram gigantes votações , levando suas legendas partidárias (UDN e PTB) a elegerem grandes bancadas.

Filho de Vargas,Lutero continuou apagado e Lacerda tornou-se 10 anos depois líder civil da Revolução de 64 mas veio a ser cassado ao pretender lider da Frente Ampla formada com JK e com janguistas.

O Saara é aqui

Uma forte onda de calor atinge o Rio de Janeiro e Cariocas se refrescam na Avenida Presidente Vargas.

O calor que tem registrado sensação térmica acima dos 50 graus aqui na região, mudou drasticamente o comportamento de muita gente em Niterói.

Por exemplo, quem vai jantar fora, na hora de escolher o restaurante o ar-condicionado é o item mais importante. Só depois vem o cardápio, ambiente, atendimento. Os empresários que querem economizar deixando o ambiente “fresco” e não frio acabam perdendo muitos clientes, ou seja, tiro no pé.

No mercado de automóveis, mais mudanças. Muitos consumidores têm preferido modelos mais antigos com ar-condicionado do que novos sem. Estudos científicos apontam que a temperatura dentro de um carro no sol num dia de 35 graus pode chegar a 58 graus. Lembrando que no deserto do Saara a temperatura máxima é de 50 graus.

Em todo o mundo desenvolvido o ar-condicionado é obrigatório em ônibus, trens, metrô, táxis, carros de aplicativos. Em Niterói, os ônibus e os táxis também são obrigados a circular com o ar ligado e os que alegam que o equipamento está com defeito tem que parar de trabalhar.

Maus motoristas de aplicativos tentam enganar dizendo que não são obrigados a ligar o equipamento. Uber e 99 são enfáticas: é obrigatório sim.