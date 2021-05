Lula irá participar do aniversário de Maricá

A comemoração do aniversário de 207 anos da cidade de Maricá terá o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma de suas atrações. Ele participará, nesta quarta-feira (26), de uma live, que será transmitida pelos canais da Prefeitura, ao lado do prefeito Fabiano Horta (PT).

Fabiano Horta divulgou evento, em suas redes sociais – Foto: Reprodução

A informação foi confirmada pelo próprio Horta. O evento será a primeira edição do Ciclo de Debates. De acordo com Fabiano Horta, o objetivo da conversa será colocar em pauta a revolução social de Maricá, tendo como temática central a redução das desigualdades sociais.

“Será com muita honra que contaremos com a ilustre participação do ex-presidente Lula nos eventos que comemoram os 207 anos da nossa Maricá. A primeira edição do nosso Ciclo de Debates será no próximo dia 26 de maio e abordará a revolução social que está acontecendo na cidade”, afirmou o prefeito.