Lula fala sobre retomada da indústria naval no Estado do Rio

Presidente destacou, também, importância da queda dos juros para Brasil voltar a crescer

A retomada da atividade dos estaleiros foi uma das tônicas do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na posse de Aloísio Mercadante, na Presidência do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ontem (6), no Rio. O mandatário voltou a prometer que seu governo promoverá a volta dos áureos tempos do setor naval, investindo na construção de navios e no desenvolvimento de estaleiros, recuperando, também, via Petrobras, a indústria de óleo e gás.

Nos últimos seis anos, o setor naval extinguiu 80% das vagas, deixando muita gente desempregada: só em 2018, por exemplo, perderam-se cerca de 60 mil empregos diretos e 240 mil, indiretos. Isso significa que, para cada desempregado direto da área, outros quatro empregos da cadeia produtiva foram fechados. Em janeiro último, A TRIBUNA retratou que o clima que predomina entre trabalhadores da indústria naval de Niterói é de otimismo, na atual administração federal.

Hugo Santana trabalha na indústria naval desde 2011. Ele está em seus primeiros dias, no estaleiro Mac Laren, em Niterói, atuando com reparos de navios. Para Santana, o mercado naval, hoje, vive “uma grande esperança, apesar de ainda não haver nada palpável”:

“Há uma referência de governos passados, por conta da política que o Lula fez. O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, também prometeu dar um levante na indústria naval. Mesmo que pouco, o investimento pode vir de quem tem capital. De 2016, para cá, houve queda no emprego. O estaleiro Eisa, mesmo grupo do Mauá, onde eu trabalhava, na Ilha do Governador, no Rio, entrou em recuperação judicial. Fechou as portas, em dezembro de 2015, e, de lá para cá, quem tinha obra, não conseguiu mais manter. Muita gente ficou desempregada, desde 2015, sem conseguir se recolocar na área”.

Na avaliação do trabalhador, “ainda há algo de reparo”, mas construção de navio, parou. Ele ressalta que há um movimento de emprego, especialmente na área de apoio a off-shore (atividades costeiras):

“Há um movimento muito grande na parte de modificação e reparo das embarcações. Mesmo que não haja nada de concreto na área de construção, há a de off-shore. O pessoal está bem empolgado”.

Juros

Lula voltou a criticar o nível da taxa Selic, juros básicos da economia, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC). Na semana passada, o Copom manteve a taxa em 13,76% ao ano. Para o presidente, não existe nenhuma justificativa para que a Selic esteja neste momento nesse patamar.

“É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que deram para a sociedade brasileira”, disse.

“Como é que vou pedir para o Josué [Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp] fazer com que os empresários ligados a Fiesp vão investir, se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado”, ressaltou.

Para o presidente, a questão não se resume ao fato de o Banco Central ser independente. “Agora resolveu tudo. O Banco Central é independente e não vai mais ter problema de juro. Ledo engano. O problema não é de um banco independente ou ligado ao governo. O problema é que este país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade de crescimento que nós temos”.

Na visão do presidente, a sociedade brasileira não pode aceitar um patamar como esse, e a classe empresarial precisa aprender a reclamar de juros altos. “Eles [empresários] não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje [o percentual de] 13,5% é pouco. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles [integrantes do Copom] não vão baixar juros. Nós precisamos ter noção. Não é o Lula que tem que brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira”, afirmou.

Lula contou que ouve de muita gente que o presidente da República não pode criticar o patamar elevado da taxa de juros. “Se eu que fui eleito não puder falar, quem vou querer que fale? O catador de material reciclável. Não. Eu tenho que falar porque, quando era presidente, era cobrado”, completou.

“A economia brasileira precisa voltar a crescer. É urgente. Só tem dois jeitos de ela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz investimento e ela só vai fazer investimento se tiver demanda. Ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando primeiro a mão na massa. Esse é o papel do nosso governo, colocar a mão na massa para a economia voltar a crescer”.