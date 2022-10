Lula é o novo presidente do Brasil

Com cerca de 99% das urnas apuradas, é prática e matematicamente inviável que, a esta altura, Jair Bolsonaro (PL) se reeleja como presidente da República. Às 19h57 Lula foi declarado o novo presidente da República.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou cerca de 50% dos votos apurados, enquanto que Bolsonaro teve 49%.

Em Minas Gerais, estado crucial em todas as eleições, Bolsonaro tem pouco mais de 49% e Lula, vencendo com algo em torno de 50%. Vale lembrar que o atual presidente contou com o apoio da máquina da reeleição do governador Romeu Zema (Novo) para amealhar mais votos no estado.