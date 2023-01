Lula e governadores se reúnem: unidade democrática em pauta

Defesa da democracia. Esta foi a tônica da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 20 governadores de estado do Brasil, hoje (9), no Palácio do Planalto, em repúdio às ações terroristas de bolsonaristas, ocorridas no último domingo (8), e para reiterar a integração entre as administrações estaduais e a federal.

Lula destacou que há muito não havia uma reunião de todos os governadores com um presidente da República. Segundo ele, “estamos reunidos, agora, por uma causa mais nobre”. Ele lembrou que uma das primeiras coisas que faria era se reunir com os gestores estaduais, para discutir “os projetos importantes de cada estado, para trabalharmos juntos”.

“Vocês vieram prestar solidariedade ao país e à democracia. Quem estava nos quartéis e nas ruas não tinha pauta de reivindicação. Eles só querem negar o resultado do processo eleitoral. Estamos aqui para reparar um defeito criado, de quando se passou a negar tudo no país. Quantas vezes a Suprema Corte e a Justiça Eleitoral foram ofendidas? Já perdi muitas eleições neste país. Todas as vezes que perdi, voltava para casa e ia lamber as minhas feridas – como diria o velho Brizola. Depois da grande festa democrática da posse, fomos todos pegos de surpresa, no último domingo. Eu estava em Araraquara, quando sobe que a Suprema Corte, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto estavam sendo invadidos. Queremos saber quem financiou isso, para ficarem durante tanto tempo, nas portas dos quartéis. Não vamos ser autoritários com ninguém, mas vamos investigar e descobrir”, ressaltou o presidente.

Representando a região Norte, o governador do Pará, Hélder Barbalho afirmou que o encontro se trata de um ato em desagravo aos poderes constituídos do Brasil:

“É fato que o ocorrido foi muito grave. Não foi uma manifestação política, mas sim terrorismo. Na contramão disso, compreendendo que devemos estar irmanados pela causa que nos une, reafirmo o desejo dos governadores de se somarem em favor da democracia e de todos os estados, em formar um pacto federativo forte e pujante”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) falou em nome da região Sul. Disse que os três estados estão disponibilizando efetivos de segurança ao governo federal, para garantir a ordem:.

“No Rio Grande do Sul, temos um gabinete de crise, estabelecido por todas as forças de segurança, com a polícia federal e o Ministério Público. Estamos coordenados para identificar quem agride as nossas instituições. O respeito ao resultado das urnas ultrapassa nossas divergências”.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas representou a região Sudeste. Ele destacou que a reunião de Lula com os governadores é um ato de solidariedade, do qual era importante a sua presença:

“O Brasil conta com um sistema de educação e de saúde gratuitos. Construiu uma rede de proteção social. Tem um potencial enorme de crescimento. A nossa democracia deve ser defendida e exaltada. Depois dos episódios de domingo, a nossa democracia será ainda mais forte. Vamos nos reconstruir. Enaltecer a capacidade de diálogo”.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra – em nome dos governadores do Nordeste – se somou aos que já havia sido dito pelos outros colegas:

“Essa reunião é importante porque representa os estados brasileiros e trazem seu apoio e irrestrita solidariedade ao presidente Lula e aos demais chefes de poderes, diante dos atentados que a democracia sofreu no último domingo. Não vamos abrir mão do Brasil e da paz, para que, de mãos dadas, possamos trabalhar para trazer emprego e cidadania para o povo brasileiro. Democracia sempre”.

Governadora interina do Distrito Federal (DF), Celina Leão, representando o Centro-Oeste, ressaltou que vivemos dias de luto para a história da democracia. Ela frisou que o governador Ibaneis Rocha “é um democrata”:

“Por infelicidade, ele recebeu várias informações equivocadas. Não saí do ministério da Justiça, até que todos os poderes estivessem minimamente controlados. Todas as informações partiram de forma equivocada. Isso ficará claro, no bojo do inquérito. O nosso governo coaduna com a democracia. Aqui no DF, criamos um gabinete de ordem pública, para que todos os poderes participem e acompanhem, de perto, as ações que estamos tomando. O governo do DF não tolerará vandalismo e atos terroristas como os de domingo”.

Também participaram do evento, o ministro da Justiça, Flávio Dino; a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber; presidente e vice da Frente Nacional dos Prefeitos, Edvaldo Nogueira, de Aracaju (SE) e Edmilson Rodrigues, de Belém (PA); além dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal – em exercício -, Arthur Lira (PP/AL) e Veneziano do Rêgo (MDB/PB).