Lula e Bolsonaro se confrontam na Band

Primeiro debate entre os dois no segundo turno terá formado diferente

No domingo (16), às 20h, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participam do debate promovido por uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a TV Cultura, o Uol e a Folha de São Paulo.

O ex e o atual presidente farão um confronto de ideias, podendo caminhar pelos estúdios da Band. O tempo de resposta de cada um poderá ser administrado por eles próprios – aos moldes do debate ocorrido na última segunda-feira (10), entre Tarcísio de Freitas (PL) e Fernando Haddad (PT), que pleiteiam o governo de São Paulo.

A disposição de Bolsonaro no estúdio será à direita; já a de Lula, à esquerda.

Meios digitais dos veículos que fazem parte do pool transmitirão os três blocos do encontro, que será veiculado, também, via rádio, através da BandNews FM.

Regras

Na tarde deste sábado, os representantes das duas campanhas aprovaram as normas do debate:

No primeiro bloco, Lula e Bolsonaro farão um confronto direto, de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Cada candidato disporá de 15 minutos para perguntas e respostas. Lula dará o pontapé inicial.

No segundo, eles respondem a perguntas feitas por jornalistas dos veículos que compõem o pool. Dispondo de 1 minuto e 30 segundos para resposta, Lula e Bolsonaro deverão responder a uma única questão.

No último bloco, os candidatos farão, novamente, perguntas entre si, com direito a respostas, réplicas e tréplicas. Os âncoras também elaborarão perguntas.

Para finalizar, Bolsonaro e Lula – nesta ordem – farão suas considerações finais.

Caso se sintam ofendidos, ambos poderão pedir direito de resposta, a ser analisado por um corpo jurídico.