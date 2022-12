Lula e Alckmin recebem diploma de presidente e vice, no TSE

Ato oficializa resultado da última eleição; os dois assumem o governo em 1º de janeiro de 2023

Um filme repetido e com o mesmo toque de emoção. Esta foi a sensação que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou ao público presente e telespectador, na cerimônia de diplomação, que o tornou apto a assumir, pela terceira vez, a administração do Brasil – desta vez com Geraldo Alckmin (PSB), de vice -, a partir de 1º de janeiro de 2023. A solenidade ocorreu há pouco, na sede do TSE (Tribunal Superior eleitoral), em Brasília.

Aos prantos, Lula frisou que o diploma não é apenas dele, mas de uma parcela significativa do povo brasileiro, que “reconquistou o direito de viver em democracia no país”. Agradecendo a honra de dirigir o país novamente, o presidente eleito – extremamente emocionado – fez questão de destacar o fato dele ter sido, por muito tempo, questionado pelo fato de não ter tido a oportunidade de conquistar um diploma universitário.

“Quero pedir desculpas a vocês, pela emoção. Quem passou pelo que passei, estar aqui, agora, é a certeza de que Deus existe e que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que queira subverter a justiça e a democracia. Ao longo de toda uma vida, meu desejo é fazer do Brasil um país mais desenvolvido e justo, sobretudo para as pessoas mais necessitadas”, disse.

Defesa da democracia

Lula falou, também, da importância de se defender e cultivar, a cada dia, a democracia, que vinha sendo ameaçada, nos últimos anos, no país. Para o mandatário, ela precisa ser protegida contra aqueles que têm ambição de poder:

“Não faltou quem a defendesse. O povo brasileiro escolheu o amor, ao invés do ódio. Quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões, para fazer valer a soberania do voto popular”.

Nas palavras de Lula, a disputa se deu em torno de duas visões de mundo: de um lado, um projeto de construção e, de outro, de destruição, através de “mentiras e calúnias, jamais vistas na história” do país.

“Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Criaram obstáculos de última hora para impedir eleitores de votar. Falsas promessas e dinheiro farto. Intimidaram os mais vulneráveis e ameaçaram com demissões. Quando se esperava um debate político e democrático, a nação foi envenenada com mentiras nas redes sociais. Semearam violência política, que só se viu nas páginas mais tristes de nossa história”, relembrou o presidente eleito.

Transição

Lula destacouque o gabinete de transição vem escrutinando e tomando conhecimento do que aconteceu no último governo, que, na avaliação dele, deixa um “legado perverso, que recai sobre a população mais necessitada”.

O presidente observou, também que a democracia enfrenta – não só no Brasil -, mas em todo o planeta, um imenso desafio, “na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos”:

“Usam de manipulações e mentiras, através das plataformas de redes sociais. A máquina de ataque à democracia não tem fronteiras. Precisamos de uma legislação internacional mais dura e eficiente. Não renunciaremos à liberdade de expressão. Queremos democracia, sem mentiras. Precisamos de instituições fortes e representativas, num sistema de freios e contrapesos que iniba o autoritarismo”.

Lula avalia que, além de viver num regime democrático, o povo brasileiro quer mais participação ativa, na decisão de seus governos. Isso porque, segundo ele, democracia “é ter alimentação de qualidade, emprego, saúde, educação, segurança e moradia”:

“Quanto mais participação popular, maior será o entendimento para defender a democracia. Ela só será defendida pelo povo quando houver qualidade de direitos, independentemente de orientação social, religiosa e sexual. É para manter a democracia, em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro, que fomos eleitos. Muito obrigado!”

Alexandre de Moraes ressalta punição a quem atenta contra o regime democrático

Muito aplaudido no início e durante o evento, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, destacou que a justiça eleitoral tem a honra de receber os presentes para “celebrar a vitória da democracia”. Ele disse que a diplomação da chapa eleita – Lula e Alckmin – é o reconhecimento da “lisura do pleito e da legitimidade política do voto do povo brasileiro”.

“A justiça se preparou para garantir a transparência e a lisura das eleições. Preparou-se como o faz há 90 anos. Combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques ao Estado Democrático de Direto”, frisou morais, aplaudido, efusivamente, pelos presentes.

Moraes destacou, também, que neste ciclo democrático que se encerra, com “34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito”, não significa que não haja turbulências e embates. Mas vale lembrar que, de acordo com ele, a observância fiel à Constituição é uma norma, principalmente contra quem quer subverter e criar um regime de exceção, garantindo, assim, a estabilidade democrática, a liberdade de imprensa, a livre expressão do pensamento e a independência do poder judiciário:

“Atacaram a independência do sistema judiciário, com ameaças verbais e físicas. Não conhecem o poder judiciário brasileiro, que tem coragem, força, serenidade, altivez e manteve sua independência e imparcialidade, garantindo eleições limpas, transparentes e seguras. A presente diplomação tem um duplo significado: reconhecimento da regularidade e legitimidade da chapa Lula/Alckmin, atestando a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito, contra ataques antidemocráticos, desinformação e discursos de ódio de diversos grupos e organizações que, já identificados, serão penalizados, para que isso não retorne nas próximas eleições”.