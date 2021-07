Lula diz que “eleição roubada foi a de Bolsonaro” e sugere exame psicotécnico

Diante da persistência do debate político protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sobre a necessidade de adoção do voto impresso no Brasil em contraposição à eficiência, segurança e exatidão dos resultados eleitorais apurados através das urnas eletrônicas, o ex-presidente Lula (PT) usou sua conta no Twitter nesta terça-feira (06) para comentar sobre o assunto, atacando o presidente Bolsonaro:

“Voto impresso é voltar pra época dos dinossauros. Se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República. Eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news, sem participar de um único debate” – publicou.

Em outra publicação, Lula sugeriu que os próximos presidentes fossem submetidos a exame psicotécnico. “Acho que daqui pra frente, depois do Bolsonaro, era bom fazer um psicotécnico depois das eleições… Se o cara precisa de um psicotécnico pra dirigir um fusquinha, seria bom fazer pra dirigir um país” – disparou.