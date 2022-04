Lula diz que Dilma será o que quiser em sua campanha porque se orgulha dela

O ex-presidente Lula reforçou o que o programa eleitoral do PT na televisão mostra. O programa mostra longa gravação da ex-presidente Dilma Roussef auto elogiando o seu polêmico governo, um dos mais impopulares da história.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, na manhã desta sexta-feira (29), o ex-presidente Lula (PT) saiu em defesa de sua aliada e correligionária Dilma Rousseff e garantiu que ela será cabo eleitoral de sua campanha.

“Eu tenho orgulho de Dilma. A Dilma será o que quiser na minha campanha. Ela será cabo eleitoral da minha campanha”, assegurou Lula.

Ele citou dados que, segundo ele, mostram o êxito da primeira gestão Dilma, chegando a comparar os números de desemprego, por exemplo, com o desempenho de países nórdicos, como a Suécia.

“As coisas começaram a dar errado quando Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara. Quando ele resolveu criar bombas todos os dias contra Dilma”, disse o petista.

Ainda durante a entrevista, Lula defendeu a revogação do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação do petista, ele deveria assumir no lugar no ex-capitão.