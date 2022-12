Lula confirma Aluizio Mercadante no BNDES

Ex-ministro coordenou grupos de trabalho na transição

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) foi anunciado, hoje (13), pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o futuro presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no novo governo. A confirmação foi feita durante evento de encerramento dos trabalhos de transição, no CCBB (Centro de Cultura Banco do Brasil), em Brasília.

“Vão acabar as privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo, mas vai acabar e vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aolizio Mercadante, ouvi críticas sobre boatos de que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é boato. O Aloizio Mercadante será presidente do BNDES”, disse Lula, a uma plateia formada por jornalistas e centenas de integrantes dos grupos de trabalhos, reforçando, ainda, a visão que pretende implementar no banco público:

“Estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, em inovação tecnológica, em financiamento ao pequeno, médio e grande empresário”.

Transição

A transição de governo começou na primeira semana de novembro, após o encerramento do segundo turno das eleições. Em pouco mais de um mês de trabalho, os 31 grupos temáticos – criados pela equipe de transição – elaboraram dois relatórios em cada área. Os documentos sistematizam um diagnóstico e apresentam propostas emergenciais para os primeiros 100 dias de governo. Ao todo, cerca 940 pessoas participaram como voluntários na transição.

“Nós podemos dizer que essa foi a transição mais participativa de todos os governos. Foram perto de mil colaboradores, participantes, mas, na realidade, se contarmos participação à distância, foram mais de 5 mil pessoas que deram sua contribuição voluntária, com despesa até de viagem”, disse o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que foi o coordenador-geral da equipe de transição.

Em seu discurso, Lula afirmou que foi eleito para recuperar a dignidade da população.

“O povo nos elegeu para que a gente recupere a dignidade do povo, para que recupere a possibilidade dele voltar a estudar com decência, voltar a comer três vezes por dia, para que a gente recupere o ensino fundamental”. O presidente eleito também falou que pretende viajar o mundo para recuperar o prestígio internacional do Brasil e defendeu o fortalecimento de serviços públicos como o SUS (Sistema Único de Saúde) e reformas estruturais, como a tributária.

Revogaço

Pouco antes de ser anunciado como futuro presidente do BNDES, Mercadante, que foi coordenador dos grupos de trabalho na transição, também fez um balanço dos trabalhos e informou que os relatórios temáticos entregues possuem 23 páginas, apenas com sugestão de normas a serem revogadas.

“Os relatórios temáticos são riquíssimos. Os preliminares e os finais, que chegaram ontem. Seguramente, é o melhor ponto de partida que o ministro poderá ter para iniciar sua gestão. Só de revogaço tem 23 páginas. Estamos passando por uma peneira bem fina para avaliar cada medida e suas implicações, e agora vão para os novos ministro, que vão reanalisar o que está ali e decidir junto com o presidente o que será revogado”, disse.