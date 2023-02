LULA COMPLETOU UM MÊS

Completado o primeiro dos 48 meses do seu governo, o petista Luiz Inácio da Silva deixou para trás o reinado do ódio e iniciou uma fase de restabelecimento da confiança internacional no Brasil, a ponto do governo da Alemanha se declarar satisfeito com a mudança e anunciar a volta dos recursos para ajudar a preservação da Floresta Amazônica.

Voltando ao lema “Paz e Amor” vem procurando a conciliação nacional e demonstrar que as Forças Armadas voltaram a cumprir o papel de responsabilidade com a segurança nacional e a garantia da preservação dos instrumentos positivos da administração pública.

Se não assombrou com medidas de impacto para a redução das diferenças sociais, tem anunciado que através do Imposto de Renda buscará a maior participação social dos que estão no topo da renda e reduzindo o impacto da taxação fiscal sobre os que têm no salário o meio de sobrevivência, garantindo que salário não é renda quando está abaixo dos R$ 5 mil.

Ao contrário do presidente anterior que invocava Deus como instrumento de conquista de um segmento religioso, vem praticando atos em respeito aos mandamentos divinos contrários à ganancia e à injustiça da má distribuição de renda.

Esperança do RJ

Não tendo destinado importantes setores de gestão para os fluminenses, o presidente sabe que terá de baixar os olhos e abrir os ouvidos diante dos reclames do povo do Estado.

Para cumprir as metas de desenvolvimento com igualdade de tratamento a todos os entes federativos, e não apenas nas regiões que o premiaram com grande votação, terá, por ação própria, de desenvolver setores importantes para a economia nacional que aguardam soluções.

Restabelecer a indústria naval e levar à frente os projetos de ampliação do refino de petróleo, no solo fluminense, são desafios imediatos para o Estado que produz 83% do petróleo nacional.

Com a geração de empregos através do crescimento da produção, o Estado do Rio estará ajudando não apenas o alavancamento da economia, mas contribuindo para a redução das desigualdades sociais.

O Brasil precisa de emprego e de renda para assegurar a dignidade de vida dos brasileiros ao contrário da distribuição de esmolas aos que sonham com empregos produtivos.

Arrumando a casa

O prefeito Axel está dando uma arrumada administrativa para obter êxito na sua mova missão de integrar o ex-prefeito Rodrigo Neves na sua equipe.

Vários cargos e funções deixaram de integrar Secretaria Executiva como as Coordenadorias de Políticas e Direito das Mulheres, de Trabalho, Emprego e Renda; de Comunicação, de Gestão de Eventos e de Politicas para a Juventude.

São esperadas definições para os órgãos que ficarão subordinados à Secretaria Executiva, para a qual é esperada a nomeação de Rodrigo Neves, que toma posse no dia 2.

Rumo das Barcas

Faltando10 dias para a data de encerramento da concessão do serviço marítimo da ligação Rio-Niterói e das ilhas, ainda não é conhecido o estudo da UFRJ para modelar a licitação a ser realizada na busca de nova gestão e da nova modelagem do serviço.

A concessionária havia marcado o dia11 para o encerramento de suas atividades e se declarado credora de uma verba de R$ 600 milhões para compensar seu alegado prejuízo como gestora.

Não há transparência na questão e não houve nenhuma audiência pública para saber o desejo dos passageiros em relação às linhas a serem colocadas à disposição do público.

Raio-X da Emusa

Circula a informação de que o Ministério Público está se aprofundando no conhecido das atividades da Empresa Municipal de Urbanismo e Saneamento (Emusa).

É dos setores de maior relevância na administração municipal.

Enfim, o mandato

Anderson Pipico está realizando o seu sonho de integrar a Câmara Municipal de Niterói.

Na eleição passada obteve mais de três mil votos, pelo PT, superando a votação nominal de três vereadores eleitos e convocados em função das “sobras” de votos em suas legendas.

A ocupante da cadeira, Verônica Lima, já se despediu para assumir o mandato de deputada estadual, com posse marcada para hoje.

Pegou muito mal

Em quatro anos o governo Bolsonaro vetou 7% das informações solicitadas pela Lei de Acesso a Informação.

Em um mês o governo Lula negou 6,9%. Inclusive colocou a lista de convidados para o coquetel no Palácio do Itamaraty, em 1º de janeiro, em sigilo por 5 anos. Cerca de 3.500 pessoas foram convidadas para a festa na noite da posse presidencial.

Na época Janja tentou vetar por completo a presença de jornalistas no tradicional coquetel alegando que a imprensa poderia constranger parte dos presentes, que não se comportariam de maneira espontânea nesse tipo de evento.

Pelo visto o veto de Janja (que não funcionou na posse) virou sigilo agora. Por que tanto segredo?