Lula comemora vitória do Brasil sobre a Sérvia

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou, nesta quinta-feira (24), pelas redes sociais, a vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, no primeiro jogo do time de Tite, na Copa do Mundo do Catar.

Acompanhado da futura primeira-dama, Janja da Silva, ele disse estar “orgulhoso de “vestir a camisa verde e amarela outra vez e de assistir aos jogos da nossa Seleção”.

“Parabéns aos nossos jogadores. Depois de 20 anos, vamos conquistar o Hexa”, finalizou Lula.

Bolsonaro se cala

A última foto postada pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), nas redes sociais, é do dia 8 de novembro. Com uma bandeira brasileira enrolada na mão, a imagem – sem legenda -, no entanto, refere-se a outro contexto: o lançamento de sua candidatura à reeleição, em julho.

Foto: rede social.

Naquele dia, de acordo com o site do governo Federal, o mandatário estava “sem agenda oficial”.