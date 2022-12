Lula anuncia os primeiros ministros do futuro governo. Haddad é confirmado na Fazenda

O presidente eleito Lula (PT) anunciou na manhã desta sexta-feira (9) os nomes de cinco ministros do futuro governo.

Ele anunciou o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da educação Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Para a Casa Civil, o governador da Bahia, Rui Costa. Para a Defesa, José Múcio Monteiro, ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito ficou com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nas Relações Exteriores foi escolhido Mauro Vieira, diplomata e ex-chanceler.

O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo.

Antes da entrevista de Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador da transição, fez uma espécie de balanço, informando como atuaram os grupos de transição durante as últimas semanas.



Na semana passada, Lula chegou a dizer que só iria anunciar os nomes dos futuros ministros após a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada para o próximo dia 12. Ao longo das últimas semanas, diversos nomes foram mencionados como cotados para as pastas, entre os quais: Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio Monteiro (Defesa), Simone Tebet (Desenvolvimento Social), Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Mauro Vieira (Itamaraty) e Margareth Menezes (Cultura). Do Rio, nomes como Pedro Paulo (PSD) e Daniel Soranz (PSD) são cotados também.