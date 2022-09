Esperienza Degust’Italia terá entrada franca e vai reunir cultura, gastronomia, workshops e muitos shows



Começa hoje o Esperienza Degust’Italia, que acontece também nos dias 17 e 18 de setembro, no Reserva Cultural. Com entrada gratuita, o evento reúne cultura, gastronomia, danças típicas, workshops e shows de artistas renomados como Luiza Possi, Dori Caymmi e a cantora italiana Tosca, vencedora do Festival de Sanremo.



“Niterói é uma das cidades do Rio de Janeiro com maior presença italiana, são mais de 80 mil cidadãos de origem, nada mais justo que uma homenagem como essa. A primeira edição do evento foi um grande sucesso, com um público enorme. Esperamos que este seja ainda maior”, conta André Felipe Gagliano, coordenador de Eventos de Niterói.



No primeiro dia do evento, sobe ao palco a italiana Tosca, que é uma das cantoras mais prestigiadas da Itália e uma das mais aguardadas desta edição. Ainda nesta sexta (16), o evento conta com shows da Orquestra da Grota, Carmine e Quintetto dela Canzione, Bloody Mary, Bella Godiva e Banda do Síndico.



No sábado (17), o evento traz shows do Samba do Imigrante, George Israel, Gruppo Folclorístico Tarantella, Luciano Bruno e Dori Caymmi. Para fechar o evento, no domingo (18), se apresentam Luis Carlinhos, Rodrigo Santos, Gruppo Folclorístico Tarantella, Thiago Messer e Luiza Possi. O Experienza Degust’Italia acontece das 12 h às 0 h e a classificação é livre.





Niterói Solidária – A festa terá um ponto de doação para a campanha Niterói Solidária, que arrecada alimentos e produtos de higiene e limpeza para ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade.



Serviço:

Esperienza Degust’Italia

Dias 16, 17 e 18 de setembro de 2022

Horário: 12h às 0h

Local: Reserva Cultural Niterói – Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos

Classificação Livre



Programação:



Sexta (16/09)

Workshop – 13h às 15h

Orquestra da Grota

Carmine e Quinteto della Canzione

Bloody Mary

Bella Godiva

Banda do Síndico (Tim Maia)

Tosca



Sábado (17/09)

Workshop – 13h às 15h

Samba do Imigrante

George Israel

Gruppo Folclorístico Tarantella

Luciano Bruno

Dori Caymmi

Domingo (18/09)

Workshop – 13h às 15h

Luis Carlinhos

Rodrigo Santos

Gruppo Folclorístico Tarantella

Thiago Messer

Luiza Possi