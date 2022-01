Luiz Antonio Mello: O mundo sem garçons

O rolo compressor do aloprado mundo novo esmaga centenas de profissões. Um velho sonho do Homem, turbinado a partir da Revolução Industrial é não gastar nada e lucrar tudo. Walt Disney criou um ícone desse homem enviesado que batizou de Tio Patinhas, pato velhaco, explorador, acumulador, mão de vaca.

Um dia desses, praticamente rolando pela rua lentamente, termômetros marcando 42 graus, fui parar dentro de um restaurante. Na verdade, um comedouro metido a besta. Fui mais pelo ar condicionado do que pela comida. O lugar estava vazio, meio da tarde, entrei e, de cara, notei que não havia garçons.

No lugar deles umas máquinas que lembram fliperamas pós-modernos onde a pessoa digita o que quer comer, o que quer beber, um papel é impresso com uma senha. O cliente entrega a um dos dois únicos funcionários que depois de um tempo chamam. Entregam uma bandeja com a comida. O guardanapo é de papel e como pedi um hambúrguer tive que comer com a mão, pois não existem talheres no estabelecimento. Findo o ritual gastronômico, mais parecido com luta na lama, peguei a bandeja e despejei tudo num coletor.

Meu contato com os robôs brasileiros é o de sempre. “Disque um para…, disque dois para…” ou então são aqueles telefonemas estranhos – telemarketing e similares – que quando você fala “alô” o sensor do robô passa para o atendente. São robôs baratos, logo, vadios. Se você não diz nada ele acha que não tem ninguém e derruba a linha.

Não tenho nem nunca tive nada contra o mundo novo, mas não estou a fim de chamar de admirável porque tem muita coisa chata pra cacete acontecendo. Esse mundo sem garçons não é pro meu bico, e muito menos esse contato digital com a comida, vulgo comer com a mão. Os avanços da medicina nos últimos 50 anos, isso sim, é admirável mundo novo.

A inteligência artificial só vai me interessar se virar extrema necessidade. Assistir um filme no celular, mesmo que seja num modelo das galáxias, jamais vai substituir uma ida ao cinema, aquela sala mágica que tranca o mundo lá fora, telona gigante, som perfeito atravessando de um lado para o outro, ninguém importunando.

Felizmente, ao que parece, o mundo sem garçons pode não colar. Está dando errado no em todo o planeta e esse lugar que fui, deserto, parece não estar seduzindo muita gente. Afinal, até segunda desordem, pagar caro pra comer com a mão tem cheiro de rabo de arraia.