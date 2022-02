Niterói Beatleweek terá um palco em Liverpool, casa dos Beatles

Luiz Antonio Mello

É por isso que eu digo que a cultura pode estar no top do PIB de Niterói em breve, é só acreditar e fazer. A entrevista do presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN) a esta A TRIBUNA no último sábado deixou isso bem claro. Leia neste link: https://www.atribunarj.com.br/fundacao-de-arte-de-niteroi-faz-55-anos-reconhecida-mundialmente/

O maior festival de Beatles do país terá uma nova edição no final deste ano. A consagrada Niterói Beatleweek de 2019, realização dos produtores Rodrigo Bessa e Jéssica Abreu, com promoção desta A TRIBUNA, deixou a cidade boquiaberta com as dezenas de bandas que vieram de vários pontos do Brasil e do mundo para se apresentarem em palcos espalhados por toda a cidade.

Mais uma ótima notícia. A Niterói Beatleweek ganhou um palco no maior evento em tributo aos Beatles do mundo, a InternationalBeatleweek Liverpool, na Inglaterra. Rodrigo e Jéssica emplacaram mais essa parceria com o Cavern Club Liverpool e vão levar diversos artistas da Cidade Sorriso para a terra dos Fab4.

Ou seja, a cidade mais beatle do Brasil (desde os anos 1960 a nossa Nikityland é uma segunda Liverpool) foi reconhecida pelos curadores do Cavern Club e vai estar lá em agosto. Tocando na casa de Lennon, Macca, Harrison e Ringo. Isso não é pouco. Vou repetir. Isso não é pouco. Mostra que também musicalmente, Niterói é muito mais do que um ponto fora da curva. Ia escrever que é uma curva fora do ponto, mas ficaria sem sentido como “Revolution 9”*, coquetel molotov que mora no Álbum Branco.

Voltando a 2019, nas ruas milhares de niteroienses e turistas de todo o país assistiram a shows, palestras, debates, exposições, tudo sobre Beatles, espalhados pela cidade, com direito a um mega show no alto do Parque da Cidade com cover oficial de John Lennon, o músico Clark Gilmour. Ele fez uma réplica do lendário RooftopConcert, aquele show que a banda deu no telhado da Apple Corps, em Londres. O show foi transmitido pela internet e foram tantos acessos de todo o mundo que os servidores não estavam suportando a demanda de expectadores.

Rodrigo e Jéssica, incansáveis, não sossegam e seguem na odisseia para tentar convencer Yoko Ono a expor aqui. Ela adora a arquitetura de Oscar Niemeyer, gosta do Brasil, conhece a Coleção Satanimi no MAC, já esteve em Brasília em 1998 onde inaugurou uma exposição. Na época, disse que “nessa exposição, Ex-It, quero que sintam o espírito de resistência. O destino pode nos matar e isso aconteceu tantas vezes. Mas não pode matar nosso espírito. Nós crescemos além dos nossos caixões, como árvores”, afirma Yoko.

Quem deu o sinal verde final para a vinda de Yoko ao Brasil foi seu amigo David Bowie, que esteve no MAC um ano antes (ele fez um último show no Rio). A viúva de John Lennon só não ainda não expôs no nosso MAC por causa da agenda que já estava cheia. Rodrigo e Jéssica vão insistir com ela e conversar sobre a ideia com Victor de Wolf, diretor do museu. Os donos da Niterói Beatleweek também querem trazerDhanyHarrison (filho de George), ótimo músico, Julian Lennon (filho mais velho) e ZakStarkey, baterista do The Who, filho de Ringo, mas que tem projetos solo sensacionais.Claro, Sean Lennon, o caçula, por que não? Porque não, no final, um hapenningcom Dhany, Julian, Zak e Sean no palco? É possível. Claro que é.

Afinal, se há tempos atrás disséssemos que Niterói ia ganhar um palco em Liverpool iam dizer que alguém bebeu mal.

*John Lennon explicou o significado da música “Revolution 9”, que está no Álbum Branco (1968). Para ele, a canção refletia seus sentimentos pessoais. No livro Lennon Remembers, o músico contou a Jann S. Wenner, co-fundador da Rolling Stone EUA, sobre a música e chamou-a de “imagem inconsciente.” Acreditava que uma revolução violenta seria inevitável, mas afirmou como não queria morrer nela.

Sobre a escolha no número nove, Lennon não sabia ao certo, mas disse ser seu aniversário e o número da sorte. No entanto, Yoko Ono interrompeu: “O número nove é notável porque é o ‘número mais alto’.”