Luiz Antonio Mello: Muito obrigado, querida Maldita

Foram dias de festa, comemoração, alegria. Centenas de pessoas curtiram emocionadas os eventos que celebraram os 40 anos da Rádio Fluminense FM, a Maldita.

Uma exposição na Sala Carlos Couto, um talk show no Teatro Municipal reunindo três integrantes da equipe inicial da rádio e um explosivo e maravilhoso show de Lobão marcaram a passagem das quatro décadas.

O que mais ouço é que “a Maldita é uma entidade” que transcende a condição de rádio FM. Então, desejo que essa entidade voe longe e livre pelo universo e encontre o merecido sossego e paz.

Significa, querida Maldita, que encerramos um ciclo. Você e eu. Depois de quarenta anos, mais de 600 palestras, 700 entrevistas, debates, festas, reverências, referências, cheguei ao final de minha deliciosa e quase solitária jornada honrando a sua história.

De julho de 1981 a 1º. de abril de 1985 a Maldita ocupou 80% do meu tempo porque inquieta, rebelde, exigia atenção máxima, além de muito conhecimento técnico dessa fabulosa ciência chamada Rádio.

Tive total liberdade para escolher, um por um, todos os profissionais que trabalharam desde o meu começo até a minha saída da rádio. Assumo todos os acertos, assumo todos os vacilos.

Locutoras (maioria sem experiência), produtores (com exceção de Amaury Santos nunca tinham trabalhado em radio), operadores de áudio, especialista em transmissores, técnico de manutenção de estúdio.

Eu sentava com o então superintendente do Grupo Fluminense, Ephrem Amora, dizia quem precisava ser contratado e ele dava o OK. Confiança absoluta. Sempre fui muito grato a ele por isso, por ter acreditado em tudo o que acho que aprendi trabalhando em rádio desde os 15 anos de idade.

Fui muito feliz na Fluminense nessa primeira fase. Quando saí, a rádio estava chegando ao segundo lugar em audiência segundo o Ibope, com fortes tendências a liderança.

Como não ouvi mais a rádio a partir de 1º. de abril de 1985 não sei o que aconteceu depois. Seria desonesto comentar o que não ouvi, não vi, não vivi.

Em 1990 o Alexandre Torres (então presidente do Grupo Fluminense) me convidou para voltar, em 1990. Fazer uns ajustes.

Foi quando conheci uma equipe sensacional de produtores (a maioria músicos) e locutoras dispostas a dar uma virada, reverter a audiência que estava em baixa. A equipe era muito unida, compartilhava gostos e opiniões, sem guetos, nível zero de arrogância e egolatria.

Locução, programação, jornalismo, promoções, foi tudo atualizado e recalibrado e a Fluminense FM (nesse período não usamos o nome Maldita para não saturar) começou a recuperar a audiência. Deixou o 17º. lugar e três meses depois estava em 8º.

Conforme o combinado previamente, deixei a empresa 10 meses depois com a audiência em 6º. indo para a quinta posição.

Não sei quantas Rádios Fluminenses existiram até o seu fim, em maio de 2005, mas não escondo o orgulho de ter assinado a certidão de nascimento e não o atestado e óbito.

Depois de 40 anos de vastas emoções, desafios, trabalho colossal, considero a minha missão cumprida. Torcendo para que a Maldita possa, enfim, descansar no Olimpo, ao lado de Jimi Hendrix, John Lennon, Raul Seixas, Elvis e outros anjos que passaram por aqui e deixaram a sua marca, seu sorriso, suas lágrimas.