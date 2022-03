Luiz Antonio Mello: Good Times 98

Me disseram que a maioria dos leitores não vai entender esse título.

Que seja uma minoria, então. Movido por uma semana de pontes sobre águas turbulentas (Bridge Over Trouble Waters, Simon and Garfunkel), tive o privilégio de participar da Caixa Mágica do grande Fernando Mansur (https://bityli.com/PFjsy), um longo papo que vai ao ar na outra semana. Aliás, semana que vem falarei aqui sobre a nossa conversa.

Hoje quero compartilhar momentos afetivos, românticos, maravilhosamente lânguidos do rádio na virada dos anos 1970 para os 80. A extinta Rádio 98 FM manteve durante muitos anos um programa sublime chamado “Good Times 98”, que só tocava flash back, músicas que, como um saca rolha, arrancavam da gente sentimentos perdidos nas profundezas de nossos lagos, lagoas, rios e, por que não?, brejos.

Você consegue não se emocionar ouvindo Sinatra cantando “Old Man River”?

Roqueiro, ouvir “Good Times” era um sacrilégio, uma ofensa aos meus iguais banhados de solos de guitarra, milhões de decibéis. O programa era ouvido em todos os motéis, de todos os lugares, onde as pessoas namoravam, faziam amor, se surpreendiam, se decepcionavam. Eventualmente a voz de Roberto Carlos soava nos alto falantes sempre surrados, com gemidos, meio que cansados, mas cúmplices de todos nós: Os botões da blusa/ que você usava/ E meio confusa/ Desabotoava/ Iam pouco a pouco/ me deixando ver/ No meio de tudo/ Um pouco de você/ Nos lençóis macios/ Amantes se dão/ Travesseiros soltos/ Roupas pelo chão.

Não sei o que houve com “Good Times 98”, que um dia fez a mala e foi embora, sem dar muitas explicações. Os motéis, ninhos de amor, horror, luxúria, paixão, também desapareceram. Um por um. Dizem que o mundo mudou, mas eu seria ingrato e estúpido se negasse a saudade que bate daquele aroma, que misturava Bom Ar, cigarro, Campari, mofo.

Foi num motel que confessei uma vez ter um ídolo, um italiano criado na Bélgica chamado Salvatore Adamo, que estourou nas rádios brasileiras como Adamo. Pronuncia-se Adamô. Ele era dono do maior clássico de “Good Times 98”, música tão forte, tão potente, tão comocional que nos estapeava pelas artérias e becos de nosso micro cosmo emocional.

Fernando Borges, um dos nossos heróis do rádio, lamentavelmente morto em 2018 devido a complicações de uma cirurgia, apresentou o “Good Times” de 1985 a 2008. Eu era o seu ouvinte (não o conheci pessoalmente) e estava num motel quando ouvi ele traduzir, no ar, Adamo cantando “F Comme Femme”, verso por verso. Ele era craque nisso: Ela me acorrentava cem vezes por dia/ Ao doce pelourinho de sua ternura/ Minhas correntes eram apertadas pelo amor/ Eu era mártir de suas carícias/ Eu era feliz ou seria eu um infame?/ Mas eu a amava, ela era mulher.

Há tempos, numa sexta-feira terrível, barra tão pesada que a Ucrânia parecia o sítio do Pica Pau Amarelo, fui desaguar em Pendotiba. Havia uma pequena casa de dança, ou dancing se preferirem, chamada Palmeiras, que muitos conheciam como Palmeirinhas. Perfeita pista de pouso para dores de corno; tocava a programação do “Good Times” e era totalmente escura, iluminada apenas por uma luz negra (uma!), mais nada. No caixa, longe da pista de dança, um abajur fraco onde alguém pegava o dinheiro e entregava uma comanda. Tudo pré pago.

Naquela escuridão, inebriado com a mistura de cenas de um futuro que não vivi, sensação de covardia, derrota, dor de corno, ebulição de perfumes diversos, dançávamos sem saber com quem e em uma daquelas sextas-feiras Adamo cantou nos altos falantes em estéreo, todos os graves e agudos que merecemos: Na hora da verdade/ Havia uma mulher e uma criança/ Aquele menino em que eu me convertera/Contra a vida, contra o tempo/Fechei-me em minha alma/ E compreendi que ela era mulher/ Mas uma mulher com M/.

Foi uma estocada. Encostei a cabeça no ombro da desconhecida, a luz negra só revelava detalhes de seu vestido que, percebi, deixava as costas nuas. Nada dissemos porque por alguma razão (razões?), Adamo parecia falar conosco: Tinha os olhos do destino/ Assemelhava-se ela a minha felicidade?/ Ou parecia-se com minha alma?/ Eu a colhi, ela era mulher/ Mulher como M, M como margarida./

Como se não bastasse, o DJ emendou “F Comme Femme” com “I’m Not in Love”, dos ingleses da 10 cc, a história de um sujeito que está de quatro por uma mulher, mas insiste em dizer que nada sente. Tanto que a música se chama “Eu não estou apaixonado” e diz: Eu não estou apaixonado/Então não se esqueça/É só uma fase boba pela qual estou passando/E só porque eu te ligo/Não me entenda errado/Não pense que você me pegou/Eu não estou apaixonado/

Mais: Eu gostaria de te ver/Mas mesmo assim/Não significa que você signifiquer muito para mim/Então se eu te ligar/Não faça estardalhaço/Não fale para seus amigos sobre nós dois/Eu não estou apaixonado/ Não, não.

E termina: Eu mantenho sua foto/Pendurada na parede/Ela esconde uma mancha desagradável /Que está lá/Então não me peça/Para lhe devolvê-la/Eu sei que você sabe que não significa muito para mim/Eu não estou apaixonado/Não, não/É porque/Ooh, você vai esperar muito tempo por mim/Ooh, você vai esperar muito tempo/ Eu não estou apaixonado, eu não estou apaixonado.

A noite terminou numa padaria no Largo do Marrão, onde degustei pães na chapa, café, leite, lendo a primeira página do Jornal do Brasil que comprei na banca em frente. Poderia ter terminado num motel onde, com certeza, o som rouco do rádio iria despejar suas ondas através da Rádio 98 e contemplaria mais uma noite de desesperados.

Melhor para ambos. A música acabou, sumimos sem nunca nos termos visto, eu e aquela mulher com quem dancei a noite toda, sob a benção da luz negra, como a lua beijando Kilimanjaro, como os sois de meio dia.

Good Times 98.