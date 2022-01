Covardia na Praia do Sossego

Luiz Antonio Mello

Existe uma anomalia no planeta que Nelson Rodrigues costumava chamar de canalhice. Os dicionários são generosos ao definir o canalha: vil, sem valor; ordinário. Próprio da pessoa mau-caráter, desprezível.

Um ou mais canalhas destruíram a sinalização da Praia do Sossego, uma minúscula e preciosa faixa de areia muito branca, com apenas 150 metros de extensão, fincada entre Piratininga e Camboinhas. Por sua beleza e importância, recentemente recebeu a Bandeira Azul.

Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.Receber a Bandeira Azul é conquistar a maior premiação global dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo.

A Praia do Sossego só ganhou a importante certificação porque lá no passado alguém decidiu não mexer, deixá-la quieta em um lugar de difícil acesso, como se não merecesse a em geral desprezível presença humana. Sossego sobreviveu porque estava esquecida, largada a beira mar, frequentada por uma meia dúzia de aventureiros que desciam o abismo pelas pedras. Os canalhas talvez não soubessem da sua existência, estavamconcentrados na destruição de Itaipu, por exemplo, ao longo de décadas vítima do que existe de pior em se tratando de incivilidade, falta de respeito e canalhice.

A Prefeitura de Niterói disse que ia registrar uma ocorrência na delegacia. Em reportagem intitulada “Praia do Sossego vira caso de polícia”, publicada semana passada A Tribuna informou que “os vândalos que, na última semana de 2021, depredaram placas de sinalização na Praia do Sossego, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, poderão responder criminalmente.”A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentáveisinformou que iria formalizar a denúncia na delegacia da81ª DP com o objetivo de identificar e punir os possíveis culpados. Isso pode dar cadeia e multa.

Não sei o que leva uma ou mais pessoas a destruírem a sinalização de uma praia. Será que a saúde ambiental incomoda? A beleza? Ou será a inocência, a pureza, a mera existência daquela praia? Claro que o desejo oculto era de destruir, tacar fogo ou coisa parecida porque “ecologia, meio ambiente, é papo de salta pocinhas endinheirados”, como já ouvi uma vez.

Quando a luta em defesa do meio ambiente começou a marcar espaço em Niterói, meados dos anos 1970, com as gigantescas manifestações de protesto contra a especulação imobiliária que pretendia transformar Camboinhas em uma Copacabana, um pequeno grupo levou o lendário professor Augusto Ruschi (1915-1986) até a Praia do Sossego.

Ele ficou emocionado e até brincou comentando que “pena que não se chama Praia do Segredo”. Assim como o também ambientalista gaúcho da época, José Lutzemberger (1926-2002), radical, que defendia a proibição total do acesso a áreas sob proteção ambiental, o professor Ruschi dizia que as áreas não precisavam ser proibidas, mas mantidas sob severa fiscalização, como é o caso do Sossego.

A vandalização dos canalhas a sinalização da praia precisa ser severa e exemplarmente punida, especialmente no quesito multa já que, como diz o ditado, “o bolso é o órgão mais sensível dos imbecis”. Por mais que uma minoria (?) ache a preocupação ambiental uma frescura pequeno burguesa, a sociedade e suas instituições não podem se submeterpacivamente a estupidez.