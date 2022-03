Luiz Antonio Mello – Capitão do Mato

Se você está lendo esse artigo é sinal de que o planeta Terra ainda existe.

Vladimir Putin é um dos arautos da escrotidão que imperaram e imperam nesse bizarro planeta. Ganancioso desde o berçário, Putin passou de motorista a capitão do mato dos magnatas russos como um raio. Para isso, matou, dedurou, vendeu, comprou.

Correção: ainda mata, vende, dedura, compra porque o mau caratismo de um capitão do mato é insaciável como a cocaína cheirada nos banheiros de mármore do Kremlin e de Wall Street.

Simpatizante declarado do genocida Josef Stalin, Putin se apresentou como capitão do mato para os bilionários paridos pelo fim da União Soviética, um mamute inchado, doente, podre.

Para quem não lembra, ou não sabe (não saber é um direito) capitão do mato é um escroque que se presta a qualquer serviço sujo para bajular os seus feitores, capatazes, patrões. Desprezado no Brasil Colônia, era pago para caçar escravos fugitivos ou apontar para onde fugiam.

Existe em todos os lugares, todas as profissões, todos os países, caçando gente, difamando, ajudando a torturar em troca de benesses.

Machado de Assis teve a coragem (só mesmo o grande Machado) de escrever o conto “Pai contra mãe”, publicado em 1906 no livro “Relíquias da Casa Velha”. O protagonista, Cândido Neves, é um homem branco e pobre que por conta de suas condições sociais obriga-se à levar a vida neste “ofício do tempo”.

A estocada de Machado está no “obriga-se a levar a vida…” que é a desculpa de todo o déspota para justificar a sua repulsiva existência.

Insaciável, acabava traindo o seu feitor, vendendo informações para inimigos, sabotando engenhos, tudo por dinheiro e poder. Tornou-se uma das mais asquerosas figuras da História.

Sentado em uma fortuna estimada em 200 bilhões de dólares, escondida em contas fantasmasespalhadas pelo mundo, Vladimir Putin faz o serviço sujo para os seus oligarcas desde 1999, quando começou a se tornar um deles.

Chefe dos serviços secretos soviético e russo, KGB e FSB, o capitão do mato Putin insuflou, em agosto de 1991, um grupo de militares que tentou dar um golpe de estado sitiando com tanques a cidade de Moscou.

Com o fracasso do golpe, Putin não só mudou de lado como vendeu todos os planos dos golpistas, de quem foi servil, para os vitoriosos liberais que tomaram o poder. No dia 29 de agosto de 1991, o Partido Comunista Soviético foi chutado para a ilegalidade.

BórisIeltsin – Putin à tiracolo – assumiu o poder em 1992. Alcoólatra, doente, com o país em ruína social e econômica, Ieltsin renunciou e o império caiu no colo do capitão do mato mor do planeta, Vladimir Putin.

Para salvar seus 200 bi, Putin é capaz de apertar os botões e transformar o planeta numa bola de fogo nuclear.

Um historiador disse a CNN Brasil que na invasão da Rússia a Ucrânia “não tem nenhum santinho”.

Concordo e pergunto: será o presidente ucraniano, VolodymyrZelensky, um novo capitão do mato?

P.S. – Em seu excelente Painel, que escreve diariamente aqui em A TRIBUNA, Jourdan Amora disparou ontem:

Vladimir Putin nada tem a ver com Vladimir Ilitch Lenin, que implantou o regime comunista com a derrota da monarquia dos czares. É um milionário, oligarca, que pretende ser “reeleito” por mais 10 anos.

A foice dos lavradores e o martelodos operários já não estão presentes na antiga bandeira vermelha representativa da antiga CCCP, União das Republicas Socialistas Soviéticas, também extinta. Em seu lugar, estão os donos de grandes negócios, o “conselho dos oligárquicos”, preocupados com os prejuízos internacionais aos seus negócios decorrentes da repulsa mundial e interna à invasão da Ucrânia. (…)

(…) A China Comunista tornou-se aRepública Popular da China.

P.S. 2- Na ilustração “Capitão do Mato”, 1835, de Johann Moritz Rugendas.