LUIZ ANTONIO MELLO: ALMAS GÊMEAS

Mais uma vez o ex-presidente Luís Ignácio Lula da Silva defendeu o que ele e o PT chamam de regulação da mídia, vulgo censura. Dilma também defendia e defende. Como Delúbio Soares e João Vaccari Neto, ex-tesoureiros do PT detidos pela extinta e enterrada Lava Jato.

A censura à imprensa que Lula volta a pregar e defender tem objetivos tão nítidos que chegam à beira do achincalhe. Afinal, se a imprensa não fosse livre, mensalão e petrolão não teriam existido e jamais, sob qualquer hipótese, Lula teria ficado 580 dias preso acusado de corrupção nas mais variadas formas.

A defesa da censura, da mordaça é o mais forte elo de ligação entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro que, caso o Brasil vivesse sob censura, não teria que se preocupar com as milionárias rachadinhas dele e dos filhos, valores misteriosos na conta da primeira dama, ligações subterrâneas com milícias. Isso sem falarmos dos cartões corporativos, dinheiro público que os presidentes torram como se não houvesse amanhã.

Faltando 11 meses para o fim de sua gestão, Bolsonaro já gastou 29,6 milhões de reais, montante cerca de 19% superior ao registrado por Dilma Rousseff e por Michel Temer entre 2015 e 2018. Sem mídia livre, o país não ficaria sabendo dessas e das futuras (e bombásticas) revelações que vãoabrir a caixa de gordura em torno do clã que governa o país.

Coma mídia regulada (leia-se trancafiada) caso seja eleito Lula poderá governar do jeito que quiser, moldando a seu bel prazer os petrolões e mensalões do futuro com divulgação restrita (ou vedada) pelos meios de comunicação. É o paraíso sonhado por ele, Gleisi Hofmann, José Dirceu, Dilma, todos os caciques petistas e seus seguidores, milhões, por todo o Brasil.

Pode até parecer, mas a eleição presidencial está longe de estar decidida. As pesquisas de opinião dão a Lula uma ampla dianteira em relação aos outros candidatos, mas as empresas sérias explicam que os levantamentos mostram como está a situação hoje, é uma foto do agora. Daqui a oito meses muita coisa pode mudar, mas a tradicional arrogância de Lula e do PT (há anos ele se refere a si mesmo na terceira pessoa) se acham blindados. Para eles a eleição está no papo.

Da mesma maneira, o capitão Jair Bolsonaro sequer considera a possibilidade de perder e eleição. Se uma “tragédia”, um “cataclisma”, uma “fatalidade” o levarem a derrota, ele já deixou claro que não vai entregar o cargo. Para isso empregou oito mil militares no governo, adora exibir generais de joelhos para mostrar “quem manda nisso aqui” para dar um golpe com os pés nas costas.

Para garantir a eleição, torra bilhões comprando Centrões, fazendo alianças espúrias, praticando a mais velha e sórdida política cujo fim foi a sua bandeira de campanha. Bandeira que ele, filhos e companhia rasgaram nos primeiros meses de governo, atirando a prometida “nova política” no esgoto.

Ele deixa claro, dia sim o outro também, o seu amor pelo totalitarismo (de preferência fardado), pela maneira personalista de presidir (400 seguranças, 30 carros, trata do orçamento como “meu” dinheiro) e o desejo nítido, orgásmico, de querer implantar a censura. Tanto que, indiretamente, Bolsonaro determinou o sigilo de 100 anos para o processo contra o “seu” general Pazuello e outras pessoas que orbitam ao redor de sua corte. É iletrado, mas burro jamais.

Sabe que a ditadura militar é lembrada pelo povão como “honesta” porque a censura mandava prender e até matar quem ousasse divulgar corrupção nos governos entre 1964 e 1985. Parece que não houve roubalheira (e houve muita) porque ninguém pôde saber. É esse o fascínio que os regimes de exceção exercem sobre Lula, Bolsonaro e seus milhões de fiéis. Os dois são almas gêmeas nos quesitos “sigilo”, “veto”, “proibição”, “porrada”.

Lula não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Lula é de Lula. Ele mesmo já se definiu, do alto de sua doentia onipotência, não como um ser humano qualquer, mas como “uma ideia”, uma espécie de espírito que anda.Suas perdoadas (pelos togados) lambanças do passado fizeram presidente da república um militar medíocre, com traços de personalidade que lembram os rompantes de Hitler e Mussolini. Lula elegeu Bolsonaro em 2018. Agora, o presidente pode vir a eleger Lula caso as pesquisas se confirmem. No levantamento da Genial/Quaest divulgado quarta-feira a rejeição a Bolsonaro é de 66% e de Lula, 43%.

Regular a mídia é um velho sonho dos dois caudilhos e suas milícias. Como fez Getúlio Vargas que chegou a censurar até a temperatura máxima de 40 graus, o que obrigava as empresas a dispensarem os funcionários. Adolf Hitler, também personalista, também delirante, costumava mandar fritar jornalistas com lança chamas. Benito Mussolini mandava dar um sumiço. Lula e Bolsonaro querem a eternidade no poder e sabem que só será possível se baixarem o garrote sobre os meios de comunicação.

