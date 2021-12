Luiz Antonio Mello: Alec Baldwin e o risco de linchamento

Após o trágico acidente em 22 de outubro deste ano, envolvendo o ator e produtor Alec Baldwin do filme “Rust”, o diretor Joel Souza e a diretora HalynaHutchins — que acabou morta por um disparo acidental — Baldwin se manifestou em uma rede social.

Na época, funcionários que faziam parte da equipe da produção apontaram más condições de trabalho, incluindo perigo e exploração.

No Instagram o ator escreveu: “As descrições de “Rust” como um local de trabalho caótico, perigoso e explorador são falsas e tiram a atenção do que mais importa: a memória de HalynaHutchins e a necessidade de encontrar alternativas mais modernas e práticas mais seguras para a desatualizada indústria de armas de fogo.”

Ele continua: “Nós estamos magoados pela perda da nossa amiga e colega de equipe Halyna. Ela era, de muitas maneiras, o coração da nossa produção e perdê-la machuca cada um de nós.”

A fome por culpados, o perverso hábito de ver bruxas ondem não existem, fazem parte da condição humana. Infelizmente.

Vamos refrescar a memória.

No set de filmagem no Bonanza Creek Ranch em Santa Fé, Novo México, durante a gravação de uma cena do filme de faroeste “Rust”, Baldwin disparou uma arma cenográfica que, por alguma razão sob investigação, efetuou um tiro real que matou a diretora de fotografia, HalynaHutchins, e feriu o diretor Joel Souza.

Além de protagonista, Baldwin também é produtor do filme, ou seja, botou muito dinheiro no projeto.HalynaHutchins foi transportada para o Hospital da Universidade do Novo México de helicóptero, mas não resistiu. Souza foi transportado para o Christus St. Vincent Regional Medical Center de ambulância, internado e depois recebeu alta. Baldwin passou por um interrogatório, foi liberado e está cooperando muito com a investigação.

Apesar do episódio ter sido claro, uma arma cenográfica (falsa) estava com Alec Baldwin numa cena disparou sozinha quase ele apontou, tem gente querendo envenenar. Nada aconteceria se não estivesse com munição verdadeira, como estava. Por razões que até hoje estão desconhecidas.

Um notório pústula,miliciano e ladrão brasileiro, que toma dinheiro da indústria da bala, disse que se o ator tivesse o hábito de atirar não teria ocorrido a tragédia. Esse parasita acha que povo armado é povo feliz e certamente deve fazer parte daquele bando de desocupados que passa a vida julgando, condenando, moralizando e, sobretudo, sugando dinheiro alheio.

Evidentemente não conheço Alec Baldwin, mas sempre tive admiração e simpatia por ele. Vi muitos de seus filmes. Ele atuou em fez 62 longas-metragens, ganhou dois Oscar e quase uma centena de outros prêmios.

Está no segundo casamento,quatro filhos, é um cara na dele o que lá fora chamam de low profile. Bem sucedido, se relaciona bem com os fãs e com a fama. Até aí tudo bem.

No entanto, continuo preocupado porque dá para sentir cheiro de esgoto, gente querendo jogar o ator no moedor de carne por pura inveja, ressentimento, complexo de inferioridade.

A tal nota no Instagram tem texto de advogado porque já ouvi na mídia perversa insinuações estranhas tentando jogar a culpa nele. Os escroques, do alto de sua ignorância (não leem, não vão ao cinema) não sabem que um ator não tem ideia de onde vem suas roupas, os cenários, as armas de mentira. Para isso existem produtores, responsáveis por quase tudo o que vemos na telona do cinema. Significa que um ator, ainda mais em plena filmagem, texto decorado, roupas caracterizadas, nem pensa em saber de onde veio a arma ou se ela está com munição verdadeira.

Por tudo que foi investigado até agora (e a investigação está indo fundo) há um inocente na tragédia de Alec Baldwin. Esse inocente se chama Alec Baldwin.

Que deve estar atendo (ainda bem) para os serpentários das redes sociais capazes dos mais cruéis linchamentos morais, éticos, comportamentais. A nota no Instagram parece rebater algum ruído com desejo de difamação. Felizmente o ator se defendeu.

Até que haja uma absurda (a meu ver) reviravolta, vou defender Alec Baldwin e todas as pessoas que correm o risco de serem executadas e negativadas por um planeta que já ultrapassou o limite da canalhice ampla, geral e irrestrita.