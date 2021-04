Luiz Andrade deixa secretaria de Ciência e Tecnologia

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Luiz Andrade, deixou o cargo nesta semana alegando haver uma certa tensão entre as dimensões “políticas e técnicas” na condução da pasta. Ele anunciou sua saída por meio de uma publicação em suas redes sociais, na qual deixou a entender que não suportou as pressões políticas sobre as suas escolhas técnicas paras os cargos da secretaria.

“Depois de uma conversa honesta e franca, eu e o Prefeito Axel Grael decidimos que a minha exoneração seria a melhor maneira de terminar o impasse, para o bem da dimensão política”, afirmou.

Ainda de acordo com Andrade, ele sai do governo Axel Grael de cabeça erguida e com a mesma dignidade e autonomia com as quais aceitou ao convite do Prefeito. E que deseja que o chefe do executivo o secretariado “tenham sucesso no cumprimento das metas do Governo em prol da população niteroiense”, concluiu Luiz Andrade, que é professor de Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O ex-secretário é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutor em Imunobiologia pela Universite de Pierre et Marie Curie, na França.

O líder do PDT na Câmara de Vereadores de Niterói, Binho Guimarães, era a primeira opção de Grael para a pasta, mas acabou ficando acertado que ele seria o líder do governo no plenário.