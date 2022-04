Luís Castro promove modelo europeu no dia a dia do Botafogo

O novo treinador do Botafogo já possui uma semana no comando do clube e no curto período de preparação, Luís Castro começa a impor sua marca no alvinegro. As vésperas da estreia contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro às 16 horas, no domingo (8), o comandante realiza mudanças no dia a dia no Nilton Santos, começando pela redução do elenco.

De 40 jogadores, o elenco encurtou para 30. Ronald, por exemplo, foi emprestado ao Novorizontino, que disputa a Série B. Além disso, os horários dos treinos também sofrerão alteração, que foram para a parte da manhã. Junto a isso, o grupo recebeu uma “cartilha de disciplina”, e agora precisam se apresentar com 1h30 de antecedência, sujeito a multa por atraso. Celular também não é permitido depois que acessaram o campo, e todos devem se alimentar no refeitório.

Novo reforço

O Botafogo fez contato pelo zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, que segundo veículos especializados, fez exigências ao clube carioca. A proposta do time de General Severiano foi de um empréstimo até o fim do ano, mas o clube gaúcho quer que sejam pagos de forma integral os vencimentos do atleta, ou até 70%. A diretoria do Colorado também quer algo em troca pelo defensor de 33 anos, e não vai cedê-lo gratuitamente.

Foto: Treinador comanda o treino no Espaço Lonier – Vítor Silva / Botafogo