Luís Castro pode não estar em campo na estreia do Brasileirão

A diretoria do Botafogo corre contra o tempo para registrar o técnico Luís Castro na CBF, para poder ter o comandante à beira do gramado na estreia contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no domingo (10), às 16h. O prazo do alvinegro é até hoje (08). Segundo veículos especializados, o documento é pendente é o visto de trabalho do português, que ainda precisa ser emitido.

Caso não seja regularizado, o auxiliar técnico Vitor Severino é quem ficará na área técnica do estádio Nilton Santos no duelo diante da equipe paulista. Como se trata de um comando interino, não haveria problema do luso estar a frente do time de General Severiano.

Ingressos esgotados

Através das redes sociais, o Botafogo informou que acabaram os ingressos disponíveis para a estreia na Série A. A expectativa é de que o recorde de maior público seja alcançado. Em 2007, na inauguração do estádio, o Glorioso venceu o Fluminense por 2 a 1, para mais de 43 mil pessoas.

Foto: Treinador comanda os treinos no Espaço Lonier – Vítor Silva / Botafogo