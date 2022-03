Luís Castro estreia pelo Botafogo contra o Corinthians

O treinador português Luís Castro impressionou o elenco do Botafogo no primeiro treino como comandante do alvinegro, que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. Por acaso do destino, o primeiro jogo será contra o Corinthians, que disputou com o clube carioca a contratação do técnico. As equipes se enfrentam a princípio no dia 10 de abril, domingo, sem horário e estádio definido.

Apesar de a imprensa paulista ter dado como certa a ida do lusitano para o time paulista, na apresentação realizada ontem (29), Castro destacou que o Bota será o maior desafio da carreira, e por isso a preferência. O time de General Severiano também apresentou garantias financeiras e um projeto mais vantajoso do que o corintiano.

Além disso, a atividade realizada logo depois de sua apresentação, se destacou pela metodologia moderna. As palavras “intensidade” e “ambição” foram as mais proferidas pelo português com os jogadores. Em discurso no primeiro contato com os atletas, Luís Castro ainda prezou pela união do grupo.

“Para mim não me considero mais importante, nem considero nenhum jogador mais importante. O mais importante é a família Botafogo. Respeito é o mais importante. Respeito pela torcida, pela família, pela administração, por mim e pela profissão de vocês. Respeito, respeito e respeito. Respeitando o nosso clube, a melhor forma de fazer isso é querer ganhar sempre, sempre, sempre. Vamos entrar sempre para ganhar”, afirmou Castro.

John Textor no Desfile das Escolas de Samba

O investidor norte-americano que comprou 90% das ações da SAF do Botafogo, John Textor foi convidado oficialmente para desfilar pela São Clemente, no Desfile das Escolas de Samba. A agremiação de Botafogo, mas com quadra na Cidade Nova, fez o convite formal para Textor em inglês:

“Caro John Textor, a Escola de Samba São Clemente, formada por uma família de botafoguenses, tem a honra de te convidar para os desfiles de Carnaval de 2022. Seria um grande prazer tê-lo em nossa associação”, escreveu a Escola.

Foto: Português orienta a equipe no gramado do Nilton Santos – Vitor Silva / Botafogo