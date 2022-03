Luís Castro é apresentado oficialmente como técnico do Botafogo

O Botafogo tem um novo comandante para o futebol após a apresentação oficial de Luís Castro, na manhã de ontem (29). O treinador foi apresentado para a imprensa e torcida alvinegra ao lado do dono da SAF do clube, John Textor, e André Mazzuco, diretor de futebol.

Campeão na equipe B do Porto, no Shaktar Donestk da Ucrânia, e mais recentemente no Al Duhail, do Catar, Castro explicou os seus planos no que considera o maior desafio da carreira como técnico. Para isso, o elenco deverá ser encurtado de 40 para 30 jogadores.

“É impossível trabalhar no futebol com 40 jogadores. O número que solicitei à administração foi de 27 jogadores mais três goleiros. São 30 jogadores no máximo. Isso porque o Brasileirão tem muitos jogos e esperamos chegar à frente na Copa do Brasil, vai nos criar dificuldades pelo número de jogos”, disse Castro que destacou a formação de um time B, onde os atletas também podem servir para a equipe principal.

Logo depois do português, o norte-americano John Textor aproveitou o momento e falou sobre as contratações do clube. Até o momento, cinco reforços foram anunciados: o zagueiro Philipe Sampaio, que já estreou, o atacante Lucas Piazón, o lateral Saraiva e os volantes Luís Oyama e Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do time de General Severiano.

Neste sentido, Textor disse que podem chegar até três reforços. Entre eles, mais um para o ataque. Eran Zahavi, israelense de 34 anos do PSV, da Holanda, é um dos mais cotados e é o investidor quem cuida diretamente da negociação.

Foto: O técnico português e o investidor norte-americanos: as novas caras do clube “mais tradicional” – Vitor Silva / Botafogo