Luís Castro deve finalmente estrear pelo Botafogo

O treinador do Botafogo Luís Castro conseguiu o visto de trabalho, junto com toda a comissão técnica, e poderá estar na área técnica pela primeira vez desde que chegou. O Glorioso enfrenta o Ceará, no domingo (17), às 19h, pela segunda rodada do Brasileirão. A diretoria botafoguense, além de correr contra o tempo para anunciar reforços na última terça-feira, fez o mesmo para viabilizar a estreia do novo comandante.

O prazo para o registro do técnico é até hoje (14), por causa do feriado de Semana Santa. O registro do treinador saiu em cima da hora, às 17h56. Luís Castro ficou de fora da derrota para o Corinthians, por 3 a 1, no jogo que marcou o retorno à elite do futebol brasileiro.

Contrato de Luís Castro foi registrado no BID – Reprodução

O visto de trabalho de Castro e de toda a comissão técnica lusa tem validade de um ano. No entanto, o contrato tanto do treinador quanto do restante da comissão vai até 2023. Ou seja, a diretoria alvinegra vai precisar pedir a renovação do documento.

A demora ocorreu por causa da chegada dos portugueses, que vieram direto do Catar, e não resolveram a documentação necessária em Portugal. Já em território brasileiro, o prazo que seria de cinco dias no país de origem dos profissionais, passou para trinta no Brasil. A diretoria do time de General Severiano conseguiu resolver tudo em nove dias.

Foto: Luís Castro aplica os treinamentos normalmente no Espaço Loinier – Vitor Silva / Botafogo