O remador Lucas Verthein vai disputar a final B do remo nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Na manhã desta quinta-feira (29) no Japão (noite de quarta-feira no Brasil), o atleta chegou na quinta colocação na semifinal, no Sea Forest Waterway, com o tempo de 7min02s87. O vencedor da prova foi o norueguês Kjetil Borch, com o tempo de 6min42s92. Somente os três primeiros remadores garantiam a vaga na final A da competição.

“Infelizmente hoje eu não consegui a classificação. Eu tenho uma final B muito importante que vai me colocar entre o sétimo e o 12º. E, mais uma vez, como nas outras etapas da competição, vou dar o meu melhor para conseguir a melhor colocação possível para o Brasil. Estar entre os 12 melhores skifistas do mundo é algo muito bom”, disse Lucas.

Ao se classificar para a semifinal, o remador havia igualado o melhor resultado do Brasil no single skiff na história dos Jogos Olímpicos. Ele repetiu o feito de Paulo Cesar Dvorakowski, em Moscou 1980. “Está sendo uma campanha muito positiva, uma campanha histórica para o remo brasileiro. Busco, dentro do meu possível, nesses nove anos de carreira, resultados inéditos. Meu objetivo é trazer uma massificação desse esporte. Faço isso porque eu amo”, afirmou o atleta.

Uma das promessas do remo brasileiro – foi terceiro colocado no Mundial Júnior, em 2016 -, Lucas disputa a final B nesta sexta-feira (30), às 9h15min do Japão (21h15min de Brasília).

Foto: Miriam Jeske/COB