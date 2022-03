Lucas Piazon está perto de ser anunciado pelo Botafogo

Emprestado pelo Braga, de Portugal, Lucas Piazon esteve no Estádio Nilton Santos nesta sexta-feira (04) para realizar exames médicos antes de ser anunciado como novo reforço do Botafogo. De acordo com veículos especializados, o trâmite deve ser concluído na segunda-feira (7), quando o meia atacante poderá assinar contrato até o meio de 2023, e ser oficializado como primeiro reforço da “Era John Textor”.

Na negociação, o alvinegro assume os salários do jogador, e terá a opção de compra de 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) ao fim do empréstimo.

Lucas Piazon foi revelado pelo São Paulo, e vendido ainda com 17 anos para o Chelsea. Sem conseguir se firmar no clube inglês, o atleta foi emprestado para o Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo e Rio Ave, passando por seis países europeus. Nesta temporada, no Braga, atuou em 15 oportunidades, mas não marcou nenhuma vez.