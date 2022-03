Lucas Piázon é oficializado no Botafogo

O Botafogo anunciou oficialmente o meia atacante Lucas Piázon como novo reforço do clube, para a temporada 2022. O jogador que chega por empréstimo do Braga, é o segundo reforço da “Era John Textor”, depois do zagueiro Philipe Sampaio. Revelado pelo São Paulo e vendido ainda jovem para o Chelsea, da Inglaterra, Lucas Piázon retorna depois de 11 anos ao futebol brasileiro.

O contrato do meia-atacante tem duração até junho de 2023, porém, existe uma opção de compra fixado em 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual), caso o time de General Severiano decida pela aquisição em definitivo.

“Feliz em estar de volta a casa depois de tanto tempo, pronto pra honrar essa camisa de tanta história e tradição. Obrigado pelas mensagens de carinho e que seja um ano de vitórias pra nós! Vamos com tudo”, comemorou o novo reforço.

Atualmente com 28 anos, Piázon possui passagens por seis ligas europeias, seja na elite ou campeonatos de acesso. Sem muito espaço no atual campeão mundial, o atacante foi emprestado para o Málaga (Espanha), Vitesse (Holanda), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Reading (Inglaterra), Fulham (Inglaterra), Chievo (Itália), Rio Ave (Portugal). Logo depois, terminou o contrato com o clube inglês e, livre, assinou com o Braga, onde foi decisivo na conquista da Taça de Portugal 2020/21, com gol de cobertura sobre o Benfica.

Botafogo deve ter mais reforços

Depois da oficialização da SAF alvinegra, agora comandada pelo norte-americano John Textor, o clube decidiu investir em contratações de olho no Campeonato Brasileiro. Para isso, antes de fechar com os nomes que estão na mira da diretoria do Bota, o novo treinador deverá ser definido. Técnico do Al-Dulhail, do Catar, o português Luís Castro tem um acordo com o time brasileiro, e pode chegar para comandar a equipe carioca no dia 18.

Até o momento, os jogadores que foram especulados são Renzo Saravia, com passagens pelo Internacional, Kaio Pantaleão e Vitinho, que estavam no futebol ucraniano, Bruno Tabata, do Sporting,o israelense Eran Zahavi, do PSV, e o sonho Edinson Cavani, que ficará livre no mercado no meio deste ano.