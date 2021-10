LU.A.NA Belli muda seu estilo musical para o pop

LU.A.NA Belli, cantora e apresentadora, está morando na Itália e resolveu mudar radicalmente seu estilo. A cantora está com novo projeto musical pensando no retorno de shows no Brasil após pandemia, se tornando mais pop e com um visual bem a cara do Brasil.

A música será lançada em 12 de novembro deste ano em todas as plataformas digitais, com a batuta do produtor musical Peezy filho do Prateado será um lançamento que mistura pop e trap.

Belli esteve no Brasil gravando a música “Pode Jogar”, vídeo clipe e um ensaio fotográfico no seu amado Rio de Janeiro.