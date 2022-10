LS Jack comemora 25 anos em Niterói

No último sábado (15), Niterói recebeu a banda LS Jack, que está comemorando seus 25 anos de carreira, trazendo sucessos como “Carla”, “Sem Radar” e “Você Chegou”. O show aconteceu durante o BBQ Festival, no Caminho Niemeyer, Centro da cidade.

Os músicos bateram um papo com a equipe de A TRIBUNA. Uma das novidades trazidas pela banda é a presença de Vinny nos vocais. O intérprete do hit dos anos 2000 “Heloisa Mexe a Cadeira” explicou como aconteceu a união com a banda.

“A gente faz isso há tantos anos, somos amigos desde o início. A gente não pensou em hora nenhuma em ‘responsabilidade’. A gente juntou repertórios, histórias, amizades, famílias e tudo foi muito espontâneo. Num jantar doido, com o Victor, a gente decidiu voltar”.

O atual vocalista, Vinny – Foto: Colaboração/Gabriella Freitas

O baixista Victor Queiroz, um dos membros originais do LS Jack explicou que, durante o período de hiato da banda, a “chama se manteve acesa”. O músico disse que não esperava que Vinny fosse topar a empreitada, o que aconteceu pouco antes da pandemia da Covid-19.

“Apenas fui uma ferramenta para chegar ao Vinny. A gente estava fazendo trabalhos paralelos, conversava muito e sentia que existia uma chama acesa para voltar com a banda. Foi um acaso total, quando comentei com o Vinny jamais imaginava que ele fosse ‘se convidar’, embora a gente já tivesse feito muitos trabalhos juntos”.

Bicudo, baterista da banda, afirmou que não teve dificuldades em encaixar o repertório antigo da banda às novidades trazidas com a entrada do novo vocalista. Além disso, ele destacou que o ânimo permanece inalterado em relação a duas décadas atrás.

“Não mudou tanto assim. Quando os ‘velhinhos’ se juntam para tocar, o vigor é o mesmo de 25 anos atrás, até com o gás maior. Extrair o suco do rock ‘n’ roll que a gente fazia no palco. Tem tanta coisa bacana que a gente já fez, coisas que o Vinny gosta de cantar. Foi algo bem natural e objetivo”, explicou.

Receptividade niteroiense

O guitarrista Sérgio Ferreira recordou que a banca, em seus primeiros anos de carreira, realizou shows em Niterói. O músico destacou a receptividade do público niteroiense com o LS Jack.

“É um prazer estar em Niterói novamente. Já tocamos aqui com o LS Jack, várias vezes com a primeira turnê. Este trabalho está saindo de nossos corações, com muita vontade de reencontrar nossos antigos amigos e fazer novos. Niterói sempre recebeu a gente muito bem e é um prazer estar aqui”, destacou.

A substituição

O vocalista original do LS Jack, Marcus Menna, atualmente foca sua carreira em projetos solo enquanto lida com as sequelas de uma lipoaspiração malsucedida, que o deixou dois meses em coma, no ano de 2004. Vinny frisou que procura ser o mais respeitoso possível com o legado de Menna, mas colocando suas próprias características no trabalho.

“Sempre quis ser o mais respeitoso possível com a história do Marcus, que é meu amigo, mas trazer minhas próprias características. Sempre procuro fazer o melhor que eu posso, entregar tudo. Não deixo uma nota. A gente sempre pensa em entrar e se divertir, fazendo a galera curtir”, completou.

Próximos shows

29/10 – Campos dos Goytacazes/RJ

19/11 – Florianópolis/SC

10/12 – Vila Velha/ES