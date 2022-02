Loterias da Caixa pagam mais de R$ 30 milhões nesta quarta-feira

O apostador das loterias da Caixa tem até as 19 horas desta quarta-feira (02) para tentar a sorte na Mega-Sena e na Quina que estão com milhões acumulados. A Mega-Sena tem o concurso 2450 (Final Zero) pagando cerca de R$ 20 milhões. A Quina acumulada pode pagar mais de R$ 11 milhões.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividades da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Para a Quina são 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h.