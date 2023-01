Lona Cultural do Jardim Catarina terá festa de Folia de Reis

Sete grupos de várias partes do Rio se apresentam neste domingo (8)

A Lona Cultural do Jardim Catarina será palco do evento que celebra a Folia de Reis. Buscando manter viva a cultura popular, a tradicional festa cristã será celebrada neste domingo (8), a partir das 9h. O evento é aberto ao público e terá a participação de sete grupos de folias de reis, de várias partes do Estado do Rio de Janeiro.



Fotos: Renan Otto



Na programação, o encontro contará com os grupos folclóricos “Bandeira Estrela do Oriente”, “Bandeira dos Três Reis Guiada por São Jorge”, “Reizado Flor da Primavera” e “Bandeira de Folia de Reis Nova Aurora do Oriente”. O evento faz parte do edital de fomento cultural (001/2022) da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de São Gonçalo.

O que é a Folia de Reis

A Folia de Reis é uma tradição cristã de origem portuguesa e espanhola, que foi trazida para o Brasil por meados do século XIX, passando a ser celebrada na religião católica com o intuito de comemorar a visita dos três Reis Magos (Gaspar, Melchior – ou Belchior- e Baltazar) ao menino Jesus.

A celebração dura cerca de 12 dias, tendo início no dia 24 de dezembro (véspera do nascimento de Jesus) e se estendendo até dia 6 de janeiro (data que os Reis Magos chegam a Belém). Na história, no momento em que os Reis Magos vêem no céu a Estrela de Belém, vão ao encontro de Jesus e levam incenso, ouro e mirra para presenteá-lo.



Fotos: Renan Otto



“A tradição de folia de reis é muito antiga. Teremos a satisfação de receber diversos grupos espalhados pelo Rio em nosso reisado. Acho muito importante que esse rito seja disseminado. E realizar esse grande encontro em São Gonçalo é uma forma de expandir esse legado”, explicou Valdeci Coelho, da Associação Reis Magos de São Gonçalo

A Lona Cultural do Jardim Catarina fica na Avenida Albino Imparato, s/nº, no Jardim Catarina.