Lojistas fazem manifestação pela abertura do comércio

Um grupo de cerca de 50 pessoas, entre empresários e trabalhadores do comércio, realizaram uma manifestação em frente da Câmara de Niterói pela flexibilização das medidas restritivas na noite de hoje (8). O objetivo dos manifestantes é cobrar a reabertura do comércio de rua na cidade, setor que segue fechado pelas duas últimas semanas pelos decretos de restrições publicados pela prefeitura.

Objetivo dos manifestantes é demonstrar que a abertura do comércio pode seguir, assim como os trabalhadores dos supermercados, podem continuar trabalhando seguindo todas as medidas de restrição. “Nós precisamos trabalhar e todos os lojistas estão sofrendo muito com esse fechamento. Precisamos trabalhar, não podemos seguir da forma que está por mais tempo”, afirmou Maria Goreti Souza da Silva, de 54 anos, funcionária de uma loja de presentes.

Os manifestantes afirmam que é possível que o setor lojista trabalhe com as mesmas regras e restrições atribuídas aos restaurantes, que puderam voltar a funcionar desde ontem. Para mostrar o que estavam defendendo eles usavam faixas com palavras de ordem como “Todo comércio é essencial” e perguntas como “político, seu salário está em dia?”.

