Lojas oferecem opções para cuidar dos pets no verão

Basta o sol aparecer para que os cariocas e fluminenses busquem alternativas para driblar o calor. E

o seu bichinho? Também está sendo bem cuidado nesta época em que se consegue até fritar ovos no asfalto? As altas temperaturas do verão exigem cuidados especiais, principalmente para os pets. Fabiano Ferreira, proprietário de uma petshop em Icaraí, dá algumas dicas para seu animalzinho, nesse período.

Segundo ele, é importante manter a água do pet sempre fresca.

“Uma boa opção é colocar mais de um bebedouro, se não puder trocar várias vezes ao dia”, disse Fabiano.

Evitar o passeio nos períodos de sol forte, entre 10h e 16h, e mesmo assim com cuidado com o chão quente, também é outra dica que o especialista orienta para não causar sofrimento.

“Os animais também podem queimar as patas, portanto se for inevitável sair com seu animal, use sapatinhos de proteção”, orienta Fabiano.



Os animais de pelagem excessiva (como acontece com alguns cães e gatos), devem ser tosados,

Fabiano disse que deixar os pelos longos para os períodos de outono e inverno é uma boa maneira de evitar o incomodo nos animais. “Tem que ter cuidado redobrado com as pulgas e carrapatos. Eles aparecem com frequência, nessa época. Verificar se o pet está protegido, através dos comprimidos palataveis, tipo Simparic são uma boa opção. E devem ser dados todo mês”, explicou o proprietário da Cão Mania.

Para quem já tomou essas providências é quer ir além Niterói têm uma boa opção para refrescar os cãeszinhos. Foi pensando assim que a açaiteria Bendito Fruto, localizada no coração de Icaraí, resolveu inovar e produziu para os clientes que levam seus pets à loja, ou para cachorros de rua que passem pelo local, um mix de frutas congeladas.

A equipe de reportagem de A TRIBUNA foi até o local para conferir a novidade e saiu encantada com o carinhos dado aos animais. A ideia surgiu após o casal de sócios Mariana Guedes, de 26 anos, e Thiago Ferreira, de 32 anos, observarem a grande quantidade de clientes que frequentam a loja e levam seus animais de estimação para acompanhá-los. Além de já oferecerem água aos pets, perceberam que faltava algo a mais.



“É ruim ver os bichinhos acompanhando seus donos sem ter nenhuma opção, além de água, para se refrescar. Pensamos em diversas alternativas para que eles também disfrutem da nossa loja, até que chegamos na elaboração de um mix de frutas congeladas. Além disso, nos preocupamos com os cachorros de rua que sofrem com o calor do verão. Os que passarem por aqui na loja também vão ganhar um mix para se refrescar. Já servimos a novidade na loja e tivemos bastante aprovação”, contou Thiago.



A novidade do cardápio foi escolhida sob orientação da médica veterinária, Natália Faria, que auxiliou na escolha das frutas permitidas para os animais. Entre as combinações escolhidas há banana + morango, manga + abacaxi e também a mistura de todas elas. As opções são preparadas com água filtrada e não têm adição de açúcares ou conservantes.



“Nossa preocupação desde o começo era oferecer uma experiência única para os nossos clientes e seus pets. O mix é uma excelente opção para hidratar e refrescar os animais, que foi elaborado com o devido auxílio de quem entende do assunto. Para quem busca inovação e produto de qualidade, esperamos uma visita no Bendito Fruto”, pontuou Mariana.



A açaiteria funciona há 1 ano e meio na rua Lopes Trovão, nº 448, loja 101, Icaraí. Para os apaixonados por açaí, o cardápio do local explora as mais diferentes formas de apresentação do produto e oferece opções para todos os gostos, como o açaí zero açúcar, adoçado com açúcar orgânico ou xarope de guaraná. Além disso, as alternativas de toppings vão desde os mais leves como granola e chia, a guloseimas como confetes e chantilly. Dessa forma, as possibilidades de combinações são inúmeras e resultam em produtos exclusivos. Somente uma visita para desvendar os mistérios do Bendito Fruto e conhecer o novo point de Niterói.