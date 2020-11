Loja é roubada à luz do dia no Centro e tem prejuízo de 8 mil

A Polícia Civil investiga um furto ocorrido no último dia 21 de outubro por volta das 14h20 no estacionamento da loja Leroy Merlin, no Centro de Niterói. Na ocasião, foram levadas nove piscinas do estabelecimento. O crime foi descoberto através das imagens de câmeras de segurança.



De acordo com policiais que registraram o caso, nas imagens foi possível identificar o autor do furto e a placa do carro usado no crime. O criminoso cortou a grade onde se encontravam as piscinas e estacionou o carro modelo Ecosport próximo de onde ficavam as mercadorias.



Segundo a loja, cada piscina custa R$ 899,90, totalizando um prejuízo de R$ 8.099,10. A polícia segue na busca para prender o responsável pelo crime.

“Nós temos que modificar o nosso policiamento dentro das necessidades, ou seja, nós observamos que na área do Fonseca é um local que a gente precisa ter uma maior atenção. O Fonseca tem algumas particularidades. O bairro é próximo de São Gonçalo, fora um público que tem um maior número de comunidades e que acaba acarretando no aumento dos índices criminais. Geralmente a proximidade com São Gonçalo impacta no roubo de veículos e roubo de pedestres porque às vezes eles saem de São Gonçalo, vem aqui e voltam. Depende. Tem alguns porquês ali. Fora a questão da quantidade de comunidades que tem ali”, declarou o comandante do 12º Batalhão, coronel Sylvio Guerra.