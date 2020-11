Loja de celulares é furtada e homem acaba preso em flagrante

Karoline Martins

Uma loja de celulares localizada na Rua Doutor Tavares Macedo, em Icaraí, foi furtada durante a madrugada dessa terça-feira (24). O crime foi relatado aos agentes do 12º Batalhão (Niterói) que compareceram no endereço e prenderam o acusado, de 26 anos, em flagrante.

Ele foi conduzido para a 77ª DP (Icaraí) junto de celulares, carregadores e um HD externo apreendidos. O homem tentou fugir do local, sem êxito. O estabelecimento teve a porta arrombada. Demais suspeitos denunciados não foram encontrados no local. De acordo com os policiais o homem já possui nove passagens criminais anteriores.